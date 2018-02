Adéu a la foscor i al silenci

El 1959 es va estrenar l'obra de teatre El miracle d'Anne Sullivan, i dos anys després la pel·lícula del mateix títol, guanyadora de dos Oscars, basades ambdues en la història de Helen Keller, una dona sordmuda incapaç de comunicar-se amb ningú. La història no és ficció. Anne Sullivan va aconseguir fer de Helen Keller una escriptora, oradora i activista política de gran calat. I és que els testimonis de superació de persones amb minusvalideses són tan comuns com els més de dos milions de persones a Espanya que conviuen habitualment amb aquesta situació.

Conscients que molts d'aquests grups socials es veuen exclosos de les activitats quotidianes, com ara l'oci en família davant del televisor, Telefónica allarga la mà a aquest col·lectiu. El 2015, quan el llavors conseller delegat i avui president, José María Álvarez-Pallete, va presentar Movistar + (resultat de la integració de Movistar TV i Canal +), va insistir en la idea que calia crear una «televisió per a tothom». Sota aquesta intensa premissa, l'accessibilitat s'ha convertit en un vèrtex per a l'operadora. Movistar + 5S vol dir informació pels cinc sentits.

El servei, que és gratuït, es va llançar el 2016 i permet a persones amb discapacitat auditiva i visual accedir a pel·lícules i a sèries de la plataforma a través de tres canals: subtítols per a sords, audiodescripció i llenguatge de signes. «Som la primera televisió de pagament accessible del món», sosté Arancha Díaz-Lladó, directora d'Innovació, Sostenibilitat i Diversitat de Telefónica, que a més apunta que «es tracta d'un projecte rendible, no només per l'elevat públic potencial al qual va enfocat, sinó perquè a més té un alt impacte en la contractació de personal perquè aquest servei sigui efectiu ».

«El primer any es va invertir més d'un milió i mig d'euros a fer accessibles els continguts i ara estem en procés de fer més accessible la plataforma», comenta Arancha Díaz-Lladó, «perquè no té sentit que una persona discapacitada pugui veure o escoltar Juego de Tronos, Velvet... i no obstant això hagi de demanar ajuda per accedir al contingut ».