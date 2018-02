Empreses amb propòsit, una garantia de creació de valor

El passat mes de gener, en plena celebració del fòrum econòmic mundial de Davos sota el títol «Actuant en un món fracturat», semblava clar que la IV Revolució Industrial no pot ser un sinònim d'exclusió i que és essencial que les societats no es divideixin entre guanyadors i perdedors, que no es tracti només de tecnologia i negoci, sinó de persones.



La proposta de valor de les companyies ha variat respecte a fa anys. Avui dia el compromís social té un pes específic en el propòsit de les companyies i és un motor de creació de valor de les organitzacions, precisament perquè no han perdut un concepte bàsic: posar les persones en el centre.



Si parlem de la confiança de les persones amb l'entorn, una excel·lent fotografia de la situació al nostre país i al món ens l'ofereix el baròmetre de confiança d'Edelman. En el cas d'Espanya, el 77% dels entrevistats diu que té por dels efectes que les notícies falses poden tenir sobre l'opinió pública. El 63% opina que un ciutadà mitjà no té la capacitat de distingir entre una notícia veritable i una falsa, i un 60% creu que és complicat establir si la font d'una informació és una font solvent o no. Aquest any s'ha produït a més un renaixement de la fe en els experts en detriment de la confiança en els companys. Els experts tècnics (63%) i acadèmics (61%) s'erigeixen en els portaveus més creïbles per davant de la categoria «una persona com tu», que en general va baixar sis punts a un mínim històric del 54%. A Espanya es reprodueix aquesta tendència i observem que els experts acadèmics (76%) i experts tècnics (73%) lideren també el rànquing. El tanquen els membres del govern i els CEO amb un 37 i un 45%, respectivament. L'ocupador és la nova casa segura en la governança global, amb un 72% afirmant que confien en la seva pròpia empresa. El 64% creu a més que una empresa pot prendre mesures que augmentin els guanys i millorin les condicions econòmiques i socials de la comunitat on opera. La credibilitat dels CEO ha augmentat a més bruscament set punts, pujant al 44%, després que diversos líders empresarials d'alt perfil van expressar les seves posicions i postures sobre temes de candent actualitat i interès global. A Espanya aquesta xifra arriba a 45% creixent 5 punts respecte a l'any passat. La creació de confiança (69%) és ara el treball principal per als CEO, superant la producció de productes i serveis d'alta qualitat (68%). Es consolida la idea d'albirar les empreses com a agents de canvi, dins d'una realitat empresarial que es transforma per impactar de forma positiva en la societat. Una cosa així com una connexió entre progrés social i econòmic, que a SERES entenem com un pas necessari, que ha de comptar amb un element tractor indispensable: el lideratge responsable per part dels primers executius de les organitzacions.



És evident que les estratègies de la relació de l'empresa amb la societat estan experimentant una evolució progressiva. Cada vegada, resulta més habitual veure el pas cap a la visió global de les corporacions, la redefinició de col·laboració de les indústries en oportunitats de desenvolupament global i el naixement d'aliances estratègiques amb altres organitzacions. Les empreses busquen crear actuacions socials perdurables en el temps, eficients, que multipliquin l'impacte i que converteixin el compromís social empresarial en oportunitats.



Comptem amb un desafiament col·lectiu, que requereix dels esforços, sostinguts i permanents, d'institucions, d'individus i de governs. El paper de les empreses és fonamental per al progrés econòmic i el progrés social. A SERES defensem la transformació de la realitat empresarial per assolir una societat millor.