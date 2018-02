Està la RSC preparada per a l'arribada de la intel·ligència artificial?

L'auge de la IA i robòtica planteja noves preguntes a les empreses. Foto: Getty Images

Traduint idiomes, millorant la logística, detectant fraus, component art, realitzant investigacions... les màquines estan transformant les nostres vides per a millor. La Intel·ligència Artificial (IA) s'ha convertit, en els últims temps, en alguna cosa que està molt present en la vida diària de les persones i que, sobretot, passarà a un primer plànol en molt poc de temps. El nostre món seguix evolucionant i es torna més ric, però esta presència i importància creixent planteja milions de dubtes tant en la ciutadania com en les empreses.

L'arribada d'una nova tecnologia que, de moment, promet canviar per complet els processos productius en indústries i corporacions és alguna cosa que preocupa i molt. Per este motiu siguen varis els experts i empresaris que s'han començat a plantejar diverses qüestions quant a l'àmbit de la Responsabilidad Social Corporativa, com és el cas del científic Stephen Hawking.

Temes socials, econòmics, polítics, tecnològics, legals, ètics i filosòfics són els que es posen sobre la taula a l'hora de començar a entendre què és el que pot passar amb empreses i empleats davant l'auge de la IA i la robòtica. Qüestions ètiques que, a través de la responsabilitat social, les grans corporacions han de començar a perfilar per a estar preparats per al que està per arribar.

"Què ocorreria si els camions autopropulsats promesos per Elon Musk de Tesla són un fet en la pròxima dècada?", es pregunten des del Fòrum Econòmic Mundial, l'organització sense ànim de lucre amb seu en Ginebra, que ha elaborat un informe amb nou preguntes sobre el tema. Malgrat que esta opció reduiria infinitament el nombre d'accidents laborals, des del Fòrum de Davos plantegen el problema de què serà dels treballadors, ja que açò provocarà desocupació massiva. "Solament podem esperar que esta oportunitat permeta a les persones trobar sentit en activitats no laborals", assenyalen.

L'estructuració de la riquesa seria un altre hàndicap, ja que el treball, en ser realitzat per un major nombre de robots, serà recompensat a menys éssers humans, la qual cosa provocarà que tots els diners que abans guanyaven molts vaja per a uns pocs. "Ja estem veient una bretxa de riquesa cada vegada major, on els fundadors de ´start-ups´ es porten a casa una gran part de l'excedent econòmic que creen. Com estructurem una economia justa post-laboral?", asseveren des del Fòrum.

Un dels temors és que l'ús de robots desplace la mà d'obra humana i genere una parada massiva. Foto: Getty Images

Manipulación i maldat



Estes dos dificultats són les principals que poden portar de cap, en un futur pròxim, a les empreses. Actualment, un dels majors reclams dels consumidors a l'hora de triar una marca són els seus valors, per la qual cosa les corporacions tindran què pensar les formes amb les quals afectar el menys possibles al personal humà.

El poder de les màquines igual que el poder de l'ésser humà al voltant de les mateixes són altres dos punts que s'arrepleguen en l'informe detallat pel Fòrum de Davos. Tots dos aspectes comporten dificultats per a les companyies, que també hauran de bregar amb la possibilitat que persones manipulen les màquines per al seu benefici propi o realitzen amb elles actes de dubtosa moralitat, o que els propis robots erren en ser programats per éssers humans. "Si confiem en la IA per a portar-nos a un nou món de treball, seguretat i eficiència, hem d'assegurar-nos que la màquina funcione segons el planejat", concreten.

Els robots poden errar, per la qual cosa és clau la supervisió per part dels humans. Foto: Getty Images

La robòtica pot utilitzar-se per a un canvi en positiu sempre que els operaris que les creen lluiten pel progrés social.

"Encara que la intel·ligència artificial és capaç d'una velocitat i capacitat de processament que va molt més enllà de la dels humans, no sempre es pot confiar que siga justa i neutral", detallen.

A més, des del Fòrum, traspassen els límits de la comprensió per a ficar-se en supòsits que podrien fins i tot posar fi a la vida com es coneix. "Imagine un sistema d'intel·ligència artificial que se li demana que eradique el càncer en el món. Podria portar la fi del càncer matant a tots en el planeta. La computadora hauria aconseguit el seu objectiu de manera molt eficient, però no com volen els humans". Sens dubte, tot un repte de responsabilitat social.