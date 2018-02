Voluntariado eficaç

Un grup de voluntaris i voluntàries del Banco Santander. Foto: Banco SantanderFoto: Banco Santander

Què és el que fa que una empresa tinga èxit de veres? La pregunta, lluny de ser retòrica, ha tingut una ràpida resposta directa per boca d'Ana Botín, presidenta del Banco Santander, qui en l'Informe de Sostenibilitat de 2017 assenyala: "ha de ser una empresa que reconega la seua responsabilitat amb els empleats, els clients, els accionistes i amb la societat, amb tots els que d'una manera o una altra es poden veure afectats per la seua activitat. Una empresa que entenga que la seua missió va més enllà d'obtindre rendibilitat, que tinga clar que els seus beneficis han de revertir a tota la societat de hui i també de generacions futures". Si com apunta Ana Botín, l'esperit d'una empresa va més enllà del seu rendiment financer, el cas del Santander pot considerar-se un èxit social. El banc ha destinat 183 milions d'euros als seus programes de sostenibilitat i en 2017, més de 2,1 milions de persones van rebre ajudes en els països on està present l'entitat. A Espanya, més de mig milió de persones van obtenir ajudes directes.



Ajudes

La Fundació Varkey, en col·laboració amb la Unesco, assenyala que Santander és l'empresa privada mundialment que més invertix en educació superior. Este eix educatiu vertebra la política de responsabilitat social corporativa (RSC) del banc, però no és l'única. L'any passat, es van llançar noves iniciatives de suport als emprenedors i la innovació, com Santander X; el banc, a més, va posar el focus a impulsar els seus programes de voluntariat corporatiu, una forma de promoure el compromís i la motivació entre els seus empleats. De fet, a Espanya, ja hi ha més de 2.000 implicats en 80 iniciatives de voluntariat de forma constant. El banc actua com facilitador, recolzant les iniciatives, gestionant el desenvolupament d'activitats i col·laborant amb les ONG locals. Santander organitza les seues accions de voluntariat gràcies als seus empleats, els qui s'ocupen de conéixer les necessitats locals. En estos moments són 25 els impulsors territorials que treballen en este tema per tot Espanya. A més de voluntaris fixos sempre hi ha empleats que s'apunten a iniciatives concretes, fins al punt que més de 6.000 van participar l'any passat en estes activitats, dedicant més de 20.000 hores de treball.



Altres iniciatives