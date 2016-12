La Clínica Onyar vol atraure turisme sanitari d'arreu d'Europa

La Clínica Onyar de Girona vol atraure turisme sanitari d'arreu d'Europa. Fins ara, el centre mèdic privat atenia els turistes que passaven les vacances a les comarques gironines o al nord de Barcelona i necessitaven atenció mèdica. Ara, l'objectiu dels nous gestors és explorar el mercat europeu, arribar a acords amb mútues o amb particulars i oferir als malalts europeus que viatgin fins a Girona per rebre atenció mèdica, fer-se proves o inclús operar-se. Des de principis d'any, deu socis -majoritàriament metges- han assumit la gestió de l'antiga Aliança. Entre el 2013 i el 2014 preveuen invertir més d'1 MEUR per renovar les instal·lacions i asseguren que no hi haurà cap acomiadament a la plantilla.

L'objectiu dels nous gestors de la Clínica Onyar és convertir-lo en un centre mèdic privat "de referència" a la ciutat, al país i també a nivell europeu. La clínica té un acord amb Centres Mèdics Costa Brava, una xarxa privada de centres mèdics centrats en l'atenció de turistes a la Costa Brava, al Maresme i també a algunes estacions d'esquí. Fins ara, com a resultat d'aquest acord, la clínica ja atenia turistes derivats que necessitaven atenció mèdica.

Un dels nous reptes per a la clínica, és atraure turisme sanitari europeu. Segons ha explicat el conseller delegat de la clínica, Robert Ortiz de Zevallos, la voluntat és teixir complicitats amb mútues o particulars perquè vegin com una opció viatjar fins a Girona per rebre atenció. "Podria ser una opció per a algunes proves que en el seu país siguin més difícils de fer o per a algunes intervencions", ha explicat el president de la clínica, el doctor Xavier Busquets.

Així, els pacients podrien comptar amb un viatge ja organitzat per arribar fins a la Clínica Onyar per fer-se les proves que els fes falta o per a una intervenció quirúrgica. Els responsables de la clínica ressalten que estan modernitzant les instal·lacions i actualitzant els equipaments per comptar amb els tractaments més innovadors. Per exemple, a l'àrea de ginecologia han fet una inversió en tractaments de fertilització per a dones amb Sida o hepatitis C.

El consorci propietari de la gestió de la clínica Onyar va assumir les noves funcions a principis d'any, després de comprar la gestió a l'antiga propietat, l'Aliança. Durant aquests mesos, la clínica ha anat incorporant nous socis, la majoria d'ells metges, que s'encarrega cadascú de la seva àrea. Fins fa poc eren nou però finalment han arribat a un acord amb traumatòlegs per recuperar aquesta especialitat i han passat a ser deu socis.

Segons han explicat el president i el conseller delegat de la clínica, es tracta d'una forma de funcionament pionera a Catalunya perquè cada soci és responsable de la seva àrea i hi fa les inversions que creu necessàries. Actualment, la clínica té tres edificis, una amb urgències, laboratori, TAC i radiologia, un altre dedicat a reproducció assistida, hospitalització, hospital de dia i unitat d'aparell digestiu i el tercer dedicat a consultes externes, traumatologia i quiròfans. En total, la clínica disposa de més de 30 especialitats.

Aquest dimarts, Ortiz de Zevallos i Busquets han presentat el pla de negoci per a aquest any i el vinent. La previsió és invertir més d'1 MEUR en modernitzar instal·lacions i equipaments i també per "obrir" la clínica a la ciutat fent una nova entrada pel carrer del Carme.

Segons els gestors, actualment els números de la clínica "surten" i han garantit la viabilitat futura. A més, asseguren que no hi haurà cap retallada en la plantilla, actualment d'uns 60 professionals. L'edifici continua essent de l'Aliança però els nous gestors no descarten fer una oferta en el futur per comprar-la.