Els 5 errors que comets amb el teu cabell

Per què quan sortim de la perruqueria el nostre cabell brilla, té moviment i es veu més sa que mai? Resulta evident que la mà dels professionals hi té molt a veure, però pot ser que, també, estiguem cometent sense saber-ho una sèrie d'errors que resten lluminositat i vida al nostre cabell. Estàs segur que no comets cap d'aquestes fallades?

Rentar malament el cabell



FOTO: Getty Images

Els experts expliquen que per rentar bé el cabell no és necessari regirar-lo i fregar-lo embullant-lo tot ja que el xampú té components especials per netejar el greix del cuir cabellut, no de les puntes.

El rentat perfecte, segons els estilistes, consisteix a utilitzar les puntes dels dits fent un massatge suau al cuir cabellut i sense barrejar tot el cabell. D'aquesta manera, l'escuma lliscarà al llarg de la cabellera; cal anar esprement els flocs de cabell a poc a poc amb l'escuma.

Tampoc has d'excedir-te amb les quantitats de xampú o mascareta ja que pot obstruir els porus i provocar que aparegui caspa o caigui més el cabell.

No protegir el cabell de la calor

FOTO: Getty Images

L'assecador, la planxa i les tenalles es converteixen en els nostres aliats però també en els nostres pitjors enemics. Un dels factors externs que més castiguen al nostre cabell són les altes temperatures per això és crucial aplicar al cabell un protector contra la calor. A més, recorda't d'assecar bé el cabell abans d'allisar-ho amb la planxa o modelar-lo amb les tenalles.

Tocar-te massa el cabell

El frizz o encrespament ens indica que el nostre cabell està massa sec, amb dèficit d'olis naturals i necessita una bona hidratació; per aquest motiu, la capa exterior de la cutícula es torna aspra, el cabell es fa més porós i això facilita que les molècules de l'aire es vagin enganxant i inflin la nostra cabellera. És a dir, el cabell s'expandeix per buscar la humitat que li falta i d'aquí, que es crespi.

Una de les causes d'encrespament més freqüents és tocar-se massa el pèl. Els professionals expliquen que cal evitar tocar molt el cabell quan aquest està calent perquè l'acabem d'assecar o planxar.

Per tractar les inclemències del clima humit o de la pròpia naturalesa del nostre cabell, és imprescindible cuidar-lo i hidratar-lo. Existeixen múltiples olis i productes naturals que ens poden ajudar a l'hora d'abordar el problema; a més, no contenen químics, són més econòmics i tenen resultats més a llarg termini, encara que de vegades triguin a fer efecte.

No visitar la perruqueria amb freqüència

FOTO: Getty Images

Voler lluir una llarga cabellera és equivalent, en moltes ocasions, a oblidar-se de visitar al perruquer amb la finalitat d'anar sumant centímetres. Però aquesta pràctica comporta que el cabell sofreixi, sobretot a les puntes. Els experts recomanen sanejar-les cada dos mesos per aconseguir que creixi amb més força i sobretot, més sa. Per tant, i encara que sembli contradictori, lluir una cabellera llarga i brillant equival a utilitzar les tisores per despuntar-la cada sis o vuit setmanes. A l'evitar que les puntes s'obrin massa i el cabell s'afebleixi, promovem el creixement de la cabellera.

Eludir l'acondicionador

FOTO: Getty Images

L'acondicionador és necessari per cuidar la nostra cabellera ja que li dóna hidratació, lluminositat i suavitat. A més, segella les puntes i les cutícules. No obstant això, hi ha molta gent que no el fa servir ja que creuen que els cau més el cabell o que la seva cabellera ja és suficientment llisa. Error! Els estilistes asseguren que l'acondicionador és un producte essencial i aconsellen utilitzar-ne només una mica durant uns tres minuts.