Experts recorden que hi ha «infinites maneres de practicar sexe» i asseguren que la majoria de qüestions que resolen en les consultes estan relacionades amb una concepció limitada de la sexualitat. La pràctica regular millora l'autoestima i no està demostrat que causi problemes de pròstata.

Els beneficis de tenir una vida sexual satisfactòria són coneguts per la majoria, salten a la vista en molts casos i bona part d'ells estan provats científicament. No obstant això, què passa al nostre cos i ment quan els sotmetem a una privació perllongada de sexe? Sexòlegs i ginecòlegs espanyols coincideixen que, quan l'abstinència sexual no és voluntària (ja que quan sí que ho és no hi ha perjudici per a la salut) és molt probable que afecti a l'estat anímic de la persona i a la seva autoestima, tot i que no a totes les persones per igual, i respecte al cos, adverteixen: la manca de sexe no és dolenta per a la salut i, encara que alguns estudis adverteixen sobre possibles perjudicis, la majoria no se sustenten en evidències.

Tal com destaca la sexòloga Martina González, «abans de preguntar-nos si practicar sexe és bo per a la salut i si deixar de practicar-lo pot ser perjudicial, la pregunta seria què entenem per sexe? Habitualment el que ens ve al cap és una parella heterosexual practicant el coit vaginal, i és aquesta concepció de la sexualitat, la qual pot perjudicar seriosament la salut, especialment la mental i emocional », afirma l'especialista. I recorda que «hi ha tantes sexualitats com a persones i infinites maneres de practicar sexe». «El que més em trobo en consulta són problemes i dificultats relacionades amb aquesta concepció de la sexualitat: reproductiva, heterocéntrica, coitocéntrica, penecéntrica i orgasmocéntrica. Una seqüència que es repeteix amb el temps de manera mecànica, que genera dificultats sexuals si no es compleix i desajustos de desig si es compleix. I que deixa a molta gent fora», afegeix González.

Per la seva banda, la sexòloga Emma Placer assegura que són molts i molt variats els avantatges de gaudir d'una sexualitat regular, positiva i satisfactòria. «Aquest còctel hormonal al que s'uneixen l'adrenalina, testosterona, estrògens, progesterona, etc. pot ajudar a millorar molts aspectes de la nostra salut: enforteix el sistema immunològic, redueix l'estrès, ja que ens ajuda a relaxar-nos i a dormir, alliberem opiacis pel que podem reduir diversos dolors i millora la memòria. D'altra banda, quan mantenim relacions sexuals augmentem el ritme cardíac, i baixa la pressió arterial, pel que es diu que el sexe pot prevenir el risc d'infart », descriu.

En el fet que practicar sexe aprima, «alguna cosa de mite sí que hi ha. Cardiòlegs americans van investigar sobre el tema i el sexe regular de 20 minuts equival a exercici físic de fer una passejada a bon pas, en el cas dels més passionals seria pujar escales ... pot ajudar a que estiguis més en forma, però si el diumenge hi ha escudella i el dilluns pizza, el nivell de compensació calòric t'obligaria a practicar sexe 4 o 5 vegades al dia», adverteix.

D'altra banda, la sexòloga apunta que alguns estudis corroboren que el sexe millora la qualitat de la pell, «i té la seva lògica, ja que durant les relacions sexuals alliberem algunes substàncies que poden ser antiinflamatòries, però personalment crec que és el bon humor i la positivitat el que ens fa tenir la cara i la pell més maca».

Si aquests són els beneficis de practicar sexe, si no es practica passa el contrari? «No té per què ser així, ja que hi ha moltes altres activitats en què pots alliberar aquestes hormones, però el sexe és més divertit», anota Emma.

Pel que fa a la possibilitat que la manca de sexe provoqui disfunció erèctil en els homes, el ginecòleg i sexòleg David Gómez recorda un estudi finlandès que va identificar que els homes que tenien relacions menys d'una vegada per setmana tenien major risc, «però falten més estudis que estableixin una relació causal clara », adverteix.

Pel que fa a la pròstata, indica que «és cert que hi va haver alguns estudis cas-control que s'associaven un augment de la freqüència ejaculatòria entre 20 i 29 anys amb un menor risc de càncer de pròstata, però altres investigacions no han trobat cap efecte protector» , diu. Pel que fa a la incontinència urinària en la dona, tampoc hi ha cap associació. «Això sí, fer exercicis de sòl pèlvic regularment, serveix per prevenir i millorar la incontinència urinària en la dona, així com per millorar la funció sexual. Durant l'orgasme també es produeixen contraccions de la musculatura vaginal, però no està demostrat que tingui cap efecte en la prevenció de la incontinència urinària de la dona », indica el ginecòleg.

El seu col·lega Carlos Hermida coincideix: «és difícil demostrar científicament que una sèrie de malalties o dolències pròpies de la dona són degudes a la pràctica no habitual del sexe, però sí se sap que una vida sexual satisfactòria, activa i sana contribueix a millorar la lubricació fisiològica i sexual ajudant a l'equilibri de la flora vaginal i pH, potencia la resposta immune, veritable barrera contra les infeccions i enforteix el sòl pèlvic, a més de mantenir l'elasticitat vaginal, ja que vagina pot anar «estrenyent» per la falta d'activitat sexual , descriu el ginecòleg.