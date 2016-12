Segons suggereix una investigació publicada en l'edició digital de 'British Journal of Sports Medicine', els exercicis com la natació, els esports de raqueta i els aeròbics prevenen malalties del cor i accidents cervell-vasculars.

Els beneficis per a la salut de l'activitat física són innombrables, però per intentar quantificar l'impacte de diferents tipus d'esports i exercici en les probabilitats de vèncer la mort, els investigadors van analitzar dades d'onze enquestes de salut anuals amb representació nacional per a Anglaterra i Escòcia realitzades entre 1994 i 2008.

En total, l'anàlisi va incloure a 80.306 adults amb una edat mitjana de 52 anys. En cadascuna de les enquestes, es va preguntar als participants sobre quin tipus d'exercici i la quantitat d'activitat física que havia fet al llarg de les quatre setmanes anteriors, i si havia estat suficient, és a dir, si es va acabar l'activitat física sense alè i suant.

L'activitat física analitzada incloïa tasques domèstiques pesades i les sis formes més populars d'esport que es practiquen: ciclisme; natació; aeròbic / exercicis per mantenir-se en forma / gimnàstica / dansa; córrer / fer footing; futbol / rugbi; i bàdminton / tennis / esquaix.

Una mica més del 44% dels entrevistats van complir amb la quota setmanal d'activitat física recomanada. Es va seguir la supervivència de cada participant al llarg d'una mitjana de nou anys, durant el qual 8.790 d'ells van morir de qualsevol causa i 1.909 per malaltia cardíaca / apoplexia.

Després de tenir en compte factors potencialment influents, l'anàlisi de les dades agrupades indica probabilitats de mort que varien segons el tipus d'esport / exercici. En general, en comparació amb els que van dir que no havien fet un esport concret, el risc de mort per qualsevol causa va ser un 47 per cent menor entre els que practicaven esports de raqueta; un 28 per cent més baix entre els nedadors; un 27 per cent menor entre els aficionats al aeròbic; i un 15 per cent menor entre els ciclistes. No es van observar associacions d'aquest tipus per als corredors o els que van jugar a futbol / rugbi.

Quan els investigadors van analitzar el risc de mort per malaltia cardíaca i accident cerebrovascular, van detectar que jugar a esports de raqueta es va vincular amb un 56 per cent menys de risc, amb xifres equivalents el 41 per cent per nedar i 36 per cent per als exercicis aeròbics, en comparació amb els que no van participar en aquests esports.

Ni anar en bici, ni córrer, ni jugar a futbol / rugbi es van relacionar amb una reducció significativa del risc de mort per patologia cardiovascular, segons l'anàlisi.

No obstant això, a causa del petit nombre de morts involucrades, aquestes troballes s'han de considerar preliminars, segons els autors del treball, entre els quals hi ha científics d'Austràlia, Finlàndia i el Regne Unit. Aquests experts recorden que es tracta d'un estudi observacional, pel que no es poden treure conclusions fermes sobre causa i efecte.

No obstant això, els investigadors conclouen: "Aquestes troballes demostren que la participació en esports específics pot tenir beneficis significatius per a la salut pública". I afegeixen que aquests resultats han d'ajudar els professionals de la salut a animar a participar en esports de manera regular com una bona manera de mantenir-se saludable.