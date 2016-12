10 maneres de menjar carn de forma saludable

La carn és un element essencial en la dieta, si bé cada vegada proliferen més els col·lectius que demanen l'eradicació del seu consum i, més encara, quan sorgeixen alguns estudis o organismes oficials, com l'Organització Mundial de la Salut, que alerten sobre els perills que té per a la salut la ingesta excessiva de determinats tipus de carn.



No obstant això, són molts els que segueixen preferint aquest aliment al peix. Mostra d'això són els estudis que asseguren que Espanya és el desè país del món en el que més carn es consumeix per persona, situant la ingesta anual en els 2.300 milions de quilos.



Per aquest motiu, i amb l'objectiu d'ensenyar a menjar carn d'una forma saludable, els periodistes David Ruipérez i Carmen Cardoso han escrit el llibre 'El carnívor feliç' on, entre altres aspectes, es donen deu claus per prendre aquest aliment:



1. La carn vermella, amb moderació. L'OMS recomana no excedir els 500 grams de consum de carn vermella a la setmana. Però si per Nadal et passes una mica, sempre pots dur a terme una dieta depurativa rica en fruites i verdures i amb carn blanca els dies posteriors.



2. No exposar la carn al foc. Les altes temperatures afavoreixen l'aparició de substàncies precursores del càncer i més encara quan s'exposen directament al foc. Per això altres formes de cuinar com els guisats, al forn o a la planxa són la millor opció.



3. Si no vols renunciar als embotits, el pernil ibèric és el rei. Si el Nadal és l'època de l'excés en tots els sentits, més val gratar-se una mica la butxaca i comprar pernil ibèric de gla. Conté àcids grassos mon-insaturats que ajuden a controlar el colesterol.



4. Carns amb indicació d'origen protegida, garantia de qualitat. Tenim la sort de viure en un país en què comptem amb carns de gran qualitat, algunes d'elles protegides amb la figura de la Indicació d'Origen Protegida. En comprar carn amb aquest segell tindrem la garantia del seu origen, les seves qualitats organolèptiques i els seus valors tradicionals.



5. Per als nens, millor hamburguesa que 'burger meat'. Si no resistim la temptació d'oferir als nens les clàssiques hamburgueses que, gràcies a la seva versatilitat, s'han convertit en un aliment molt sol·licitat en la infància, és millor fixar-se bé en l'etiqueta i no proporcionar-los les anomenades 'Burger Meat', que inclouen additius com els conservants, sulfits, fosfats i colorants que no estan permesos en les hamburgueses tradicionals.



6. Si vols arriscar, prova les carns exòtiques. La globalització ha permès que a les llars arribin un altre tipus de carns com el búfal, el caiman, el ren o el cangur. Però dins d'aquest tipus de carns, la preferida pels espanyols és l'estruç. Posseeix un sabor suau i dolç que s'assembla al boví, però amb una textura més lleugera i tendra. A més, conté un nivell molt alt d'àcids grassos poliinsaturats i vitamines del grup B.



7. Aposta per la carn ecològica. Els experts consultats en el llibre coincideixen a assenyalar que en les qualitats organolèptiques de la carn influeix el tractament que es dóna a la carn ja des del sacrifici, així com els processos de maduració, el filetejat. Els productors i comercialitzadors de carn ecològica segueixen normes més estrictes en aquest sentit, pel que la seva carn sol tenir més qualitat.



8. Si estàs a dieta, la carn és la teva aliada. Si aquest Nadal no vols saltar-te la dieta, la carn és una bona opció per als menús. La proteïna animal ajuda a mantenir la massa muscular, el col·lagen de la pell, millora les sinapsis neuronals i, al mateix temps, té una càrrega glucèmica baixa.



9. Atenció al tall de la carn. Els experts aconsellen tallar la carn en sentit perpendicular a les fibres musculars. Això farà que la carn sigui més tendra, perquè quan la masteguem hi haurà menys resistència, la suculència serà més gran i millorarà el sabor.



10. Per Nadal, gaudeix de la carn amb 'Mindful Eating'. El 'Mindfulness' o atenció plena, també s'aplica a l'alimentació. I en el cas de la carn, el millor consell per gaudir del seu sabor és seure tranquil · lament a la taula, olorar la seva aroma, observar el plat i menjar lentament. Gaudeix de l'acte de menjar!