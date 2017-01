Aliments prohibits durant l´embaràs

És de sobres conegut que menjar sa i equilibrat és fonamental per a la nostra salut i benestar. Aquesta premissa cobra encara més importància en el cas de les dones embarassades, ja que els hàbits alimentaris juguen un paper molt rellevant no només en la salut de la mare, sinó també en la del nadó que creix al seu interior. En aquest sentit, la nutrició és un factor fonamental per a la salut tant de la mare com del fetus durant el període gestacional.

La principal pauta que han de tenir en compte les dones és que la seva alimentació durant aquesta important fase de la seva vida ha de ser sana i equilibrada. Ha de ser una dieta rica i variada que permeti a l'embarassada i al nadó rebre els nutrients fonamentals que el seu organisme requereix. Per això cal prendre en consideració una sèrie de consells i recomanacions, tot i que en cap cas és convenient obsessionar-se amb l'alimentació.

Malgrat això, si és important intentar evitar una sèrie d'aliments que poden comportar certs perills. I és que les dones embarassades es troben en un grup d'alt risc per a les malalties alimentàries a causa de l'alteració que pateix el seu sistema immune en els mesos de gestació. Això suposa que serà més difícil combatre certs microorganismes nocius presents en els aliments que poden afectar la futura mare i el seu nadó en desenvolupament.

La nutricionista Paloma Ramos aclareix alguns dels dubtes més freqüents sobre els mites i veritats de l'alimentació durant l'embaràs i recomana evitar aquests aliments:

Les begudes estimulants. En el cas del cafè i el te no es recomana superar les 2 tasses al dia com a màxim. Un consum excessiu durant l'embaràs s'ha relacionat amb el baix pes en néixer i l'avortament espontani.

El fetge té un alt contingut en vitamina A de manera que un excés podria provocar problemes en el desenvolupament del nadó, sobretot durant els primers mesos.

Les algues posseeixen un alt contingut en iode encara perquè afectessin de forma negativa a l'embaràs caldria consumir-les en altes quantitats.

El lluç de riu, el peix espasa, tauró, verat rei i la tonyina vermella contenen una alta quantitat de mercuri i metalls pesats, per la qual cosa no són recomanables, al contrari que els peixos blancs i el salmó que sí que són molt convenients.

Les begudes amb gas són poc recomanables perquè no aporten cap nutrient i poden ocasionar molèsties digestives com les flatulències i la sensació d'estómac inflat. En cas de prendre-les, millor sense sucre.

Els aliments o guisats molt grassos poden ser difícils de digerir pel fet que la producció d'hormones durant l'embaràs fa les digestions més lentes.

Les amanides o verdures crues han d'estar molt ben netes pel risc de contraure la toxoplasmosi, per això és recomanable no menjar amanides fora de casa ia la llar rentar molt encara que vagin dins d'una bossa.

L'especialista es mostra contundent a l'hora de prohibir la ingesta dels següents aliments:

Formatges sense pasteuritzar, tous o blaus ja que tenen risc de contenir listèria. Són millors els formatges tendres, curats o semicurats o els formatges tipus burgos.

Embotits i carns fredes no cuites per risc de toxoplasmosi, encara que si es congelen s'elimina aquest risc.

Les carns crues o poc fetes també tenen el risc de toxoplasmosi.

Foie cru o micuit.

El peix cru en general, fumat o en salaó, així com crustacis o mol·luscs crus, per risc de listèria i anisakis. En el cas del sushi, el peix ha d'haver estat congelat a -20ºC durant unes 24 o 48 hores.

La maionesa casolana, les truites poc cuinades o les cremes i les postres elaborades amb ou cru.

L'alcohol està absolutament prohibit durant l'embaràs, ja que es vincula amb un augment del risc d'avortament, part prematur, baix pes en néixer i complicacions en el part. Com a substitut, sempre es puee recórrer a la cervesa 0,0%, que a més aporta vitamines, antioxidants i minerals.