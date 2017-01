Complexos sexuals

Tots tenim pors i preocupacions diferents, cada persona és un món, però és cert que en l'àmbit sexual n'hi ha algunes que es repeteixen sovint. Avui veurem els complexos més freqüents que tenim en l'esfera sexual. Som-hi.

Els homes tenen por de no aguantar prou. Les dones tenen por de no saber-ne, de no ser bones amants, de ser sonses. Els homes tenen por de tenir el penis massa petit. Les dones tenen por d'estar massa grasses. Els homes tenen por de no aconseguir tenir una bona erecció o de perdre-la pel camí. Les dones tenen por de tenir els pits massa petits. Els homes tenen por de no saber satisfer la seva parella. Les dones tenen por de no poder tenir un orgasme i que les titllin de frígides.

Totes aquestes pors neixen de la inseguretat, de la manca d'autoestima i d'una concepció equivocada de les relacions sexuals. Si entenem el sexe com un examen que hem de passar tenim por, és clar. Si entenem que per tenir relacions sexuals satisfactòries hem de complir un seguit de característiques molt estrictes ens estressem, evidentment.

En realitat el sexe és tota una altra cosa, i quan ho aprenem les relacions sexuals canvien radicalment. Què diríeu a una dona que té por de tenir els pits massa petits? No hi ha d'haver cap mena problema a l'hora de gaudir una relació sexual, la mida dels pits no suposa cap impediment, es poden tenir relacions sexuals esplèndides amb pits de totes mides; segur que des de fora ho veieu clar. Amb tots els complexos i pors passa exactament igual. Què li diríeu a un home que té por de perdre l'erecció? Estic segura que gairebé tots estareu d'acord que no passa res, que sabeu que són coses que passen i que no han d'arruïnar, de cap manera, una relació sexual. I així amb la por de no aguantar, o de no saber-ne, o de no tenir un cos adequat. En realitat per tenir una relació sexual satisfactòria cal ben poca cosa: saber-se relaxar i saber sentir plaer.

Tota la resta és igual. I són pors que ens poden jugar molt en contra si ens obsessionem i no podem deixar d'autoobservar-nos mentre tenim relacions sexuals. No hi ha res que ens allunyi tant del plaer com això!

Amb els complexos i les pors s'ha de fer sempre el mateix: parlar-ne, mirar-ho bé, esbrinar com ho veu la parella. Segur que no és tan terrible. Per després passar pàgina i disfrutar, perquè només es tracta d'això, és per això que tenim relacions sexuals, no les tenim per res més. No us en descuideu!