Deu consells per fer una dieta saludable

Ara que comença un nou any és un bon moment (una vegada més) per proposar-se menjar millor. És cert que cada persona necessita una dieta diferent, però hi ha normes que convenen pràcticament a tothom. Els deu punts següents no fan miracles, però sense ells és difícil que la dieta sigui saludable.

1. Horaris regulars

Els horaris regulars són imprescindibles per una bona digestió i una regulació adequada de l'apetit. Cal intentar menjar a la mateixa hora cada dia.

2. Sopars lleugers

Són la pedra angular del pes saludable. Un berenar adequat pot ajudar molt en aquest aspecte. No es tracta de no sopar, sinó de sopar amb moderació.

3. Fruita i verdura cada dia

També és un dels requisits indispensables per una dieta saludable. Cinc racions de fruita i verdura fresca cada dia són un regal intel·ligent pel nostre cos.

4. Dosis mínimes de sal i sucre

És importantíssim per mantenir la salut. Cal recordar que, en general, són els aliments, i no el saler o la sucrera, els que aporten tots dos elements en una dieta saludable.

5. Més llegums

Els llegums són aliments assequibles, cardiosaludables, nutritius i sostenibles, a més de versàtils. Per què no augmentar-ne la ingesta?

6. Incloure farinacis integrals

No es tracta d'eliminar el pa blanc o la pasta convencionals, sinó d'alternar-los amb el pa o la pasta integrals. Més nutrients, més sabor i un preu similar.

7. Més peix, menys carn

És típic i tòpic, però encara no es compleix. Especialment, pel que fa als derivats de la carn. És veritat que són deliciosos i pràctics, però hi ha altres mons.

8. Aliments frescos

Per descomptat que els congelats estan bé i que hi ha conserves estupendes. Però no cal enganyar-se, el millor segueix sent sens dubte l'aliment fresc.

9. Aigua sempre

De moment no s'ha trobat cap beguda que superi l'aigua. Tot i així, és aconsellable que sigui una aigua de qualitat, que, per cert, poques vegades sol ser la de l'aixeta.

10. Relació saludable amb la dieta

La dieta no és l'enemic ni la solució a totes les frustracions. Una relació saludable i sense obsessions amb el menjar és bàsica per sentir-se bé.