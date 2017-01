Dormir per digerir millor les males experiències

Investigadors de l'Hospital Universitari i de la Universitat Psiquiàtrica de Zurich, a Suïssa, han observat que dormir les primeres 24 hores després d'una experiència traumàtica ajuda a processar i a integrar els records més angoixants.

La troballa, publicada a la revista 'Sleep', suggereix que el son podria utilitzar-se com una estratègia per prevenir l'estrès postraumàtic, ja que aquest trastorn es caracteritza per rememorar situacions nocives, fins i tot com si s'estiguessin experimentant de nou.

Al laboratori, els investigadors van mostrar a un grup de participants un vídeo traumàtic, i posteriorment van haver de detallar en un diari els records sobre aquest que se'ls havien aparegut durant els dies posteriors. Però si d'improvís tornaven a veure una imatge del que havien vist, se'ls despertaven els pensaments desagradables que els va provocar el vídeo, similar al que succeeix als pacients amb estrès postraumàtic.

Després d'observar aquest comportament, els participants van ser dividits de forma aleatòria en dos grups perquè alguns es quedessin a dormir al laboratori la nit després de veure el vídeo, i així poder registrar el seu nivell de somni mitjançant un electroencefalograma, mentre que l'altre grup va romandre despert.

Els resultats, segons ha explicat la investigadora Birgit Kleim, una de les autores del treball, mostren que les persones que van dormir després de la pel·lícula tenien records emocionals recurrents cada vegada menys angoixants que aquells que van romandre desperts."Això recolza la suposició de que el son pot tenir un efecte protector en les seqüeles d'experiències traumàtiques", explica aquesta experta, que treballa al Departament de Psicopatología Experimental i Psicoteràpia de la universitat.

D'una banda, l'estudi suggereix que el son pot ajudar a afeblir les emocions relacionades amb alguna cosa present en la memòria, com la por causada per experiències traumàtiques. A més, també pot ajudar a contextualitzar els records, processar-los de forma informativa i després emmagatzemar-los, encara que per això serien necessàries diverses nits.

Segons els autors de l'estudi, actualment hi ha dubtes sobre la conveniència de tractar prematurament aquelles persones que han sofert una situació traumàtica, per aquest motiu aquest enfocament ofereix una "important alternativa no invasiva per esborrar aquests records", ha precisat Kleim.