Diabetis, infarts, càncer ... les malalties derivades de no cuidar les dents

Tothom coneix les conseqüències d'un mal estat bucodental: les habituals càries són un dels primers problemes pels quals els més petits visiten per primera vegada al dentista i es calcula que un 70% dels adults pateix periodontitis (gingivitis crònica o una inflamació crònica de les genives com a conseqüència d'un mal raspallat) i ho desconeix.

L'halitosi o mal alè també està relacionat amb aquesta mala pràctica, però sabia que hi ha altres patologies relacionades amb problemes del cor o fins i tot càncer que poden derivar-se o agreujar-se per una mala higiene bucal?

Les malalties digestives són la primera conseqüència, més enllà de la boca, d'aquest tipus de patologies. Derivada d'una incorrecta masticació dels aliments per presentar una mala posició de les peces o per falta d'aquestes, pot presentar-se excés de segregació de sucs gàstrics que acabin provocant problemes estomacals crònics. L'Institut Nacional del Càncer (NCI) dels EUA i l'Associació Americana del Càncer (ACS) van publicar un estudi que demostrava que la presència de bacteris que produeixen la gingivitis Incrementa un 59% el risc de desenvolupar càncer de pàncrees, i que la presència d'un segon bacteri, l''Aggregatibacter actinomycetemcomitans' a la flora oral suposa que la probabilitat de patir la malaltia sigui fins a un 50% més gran.

Diversos estudis relacionen una boca en mal estat amb malalties coronàries. De fet, freqüentment es troben focus de bacteris causants de la malaltia periodontal en el teixit cardíac de persones que pateixen problemes de cor, a causa de que aquestes viatgen pel torrent sanguini. No rentar-se les dents o la manca de peces acceleren aquest "viatge", que es produeix molt més ràpid quan hi ha nafres o sagnen les genives, i que pot arribar a produir des d'hipertensió a infarts. En aquest sentit, hi ha estudis que asseveren que les persones que es fan una neteja dental una o dues vegades a l'any, disminueixen en un 24% el risc de patir aquesta malaltia.

Músculs i ossos

La dentadura pot reflectir la densitat mineral òssia i prevenir malalties com l'osteoporosi, però el seu estat també pot interferir en l'estat de les articulacions (els bacteris de la boca generen subproductes tòxics que arriben fins al torrent sanguini i es dipositen sobretot en mans i peus). A més, les persones que tenen problemes bucals tenen més probabilitats de patir lesions musculars com ara esquinços o tendinitis pel desequilibri dels minerals que intervenen en la contracció muscular.

També s'ha demostrat que la periodontitis pot produir parts prematurs o baix pes del nadó en néixer. Aquesta patologia dental estaria relacionada amb l'alliberament de l'hormona prostaglandina, responsable de les contraccions del part. També pot afectar les persones diabètiques, ja que els nivells de sucre es poden veure alterats si no es manté una correcta higiene bucal.

