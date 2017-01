Un grup de nois, adolescents, calçotets baixats, esperen asseguts mentre una o diverses noies, nues de cintura cap avall, s'asseuen sobre ells. La penetració dura just 30 segons, i quan el rellotge arriba a aquest punt les noies s'aixequen i passen al següent. El primer noi que ejaculi, perd.

Aquesta seria la dinàmica de la 'molla'", també anomenada "ruleta sexual", que en els últims dies ha generat una intensa polèmica per la seva suposada pràctica entre adolescents de Madrid. Un joc que podria haver provocat fins a quatre embarassos no desitjats a Medellín (Colòmbia) i un a la capital d'Espanya en l'últim any. Però, més enllà d'algunes notícies que han tingut un gran ressò a les xarxes, no hi ha dades que corroborin que es tracta d'una pràctica sexual més o menys freqüent, ni que s'hagi introduït realment entre les joves generacions del nostre país.

"No hi ha cap cas documentat de 'molla', res tangible. Em sona a llegenda urbana, i no m'agrada l'alarma social que s'està creant amb aquest assumpte", reflexiona la sexòloga Ana Fernández. Una opinió que comparteixen altres sexòlegs i psicòlegs, que a més lamenten que es "vengui" la sexualitat, sobretot la vinculada amb alguna pràctica lúdica, com una cosa negativa, fins i tot perillosa.

I és que els jocs eròtics formen part tant de l'educació sexual de les persones com de la pràctica habitual, per més que alguns puguin semblar estranys o hagin derivat en llegendes urbanes. "Les pràctiques eròtiques són jocs. El que coneixem com 'preliminars' són gairebé jocs, i no són preliminars de res. Sembla que tota la relació fos el coit", sosté la sexòloga i pedagoga Sara Rodríguez.

Aquesta visió, la del coit (i, conseqüentment, l'ejaculació) com a part final i decisiva de les relacions sexuals, se sosté sobre una visió antica i evidentment falocèntrica de la sexualitat i està apuntalada per una pornografia mainstream, de consum eminentment masculí, la difusió del qual aconsegueix en l'actualitat dimensions mai vistes. "El porno, generalment, és un porno molt comercial, de cossos i pràctiques estereotipats.

La majoria és heterosexual i se centra en la penetració. A més, ara l'accés al porno s'ha normalitzat: navegant per internet, a la mínima entres en una pàgina i et surt un munt de pornografia. això fa que baixi una mica la sensibilitat de les persones. Però a més, això fa que el consum de porno, que abans era un ritual i tenia una mica de clandestí, s'hagi convertit en un element de companyia , activa o passiva, per a la majoria de les persones. El ritual s'ha perdut ", explica la sexòloga Soraya Calvo. Però una altra sexualitat és possible, una més atenta a satisfer els desitjos de tots els seus participants i en què els jocs eròtics són una part indispensable.

"Cap joc és perillós sempre que s'utilitzin mètodes contra embarassos i infeccions i siguin consentits. Que ningú t'estigui pressionant, que et vingui de gust, que no facis mal a ningú i que protegeixis la teva salut. Sota aquestes regles, qualsevol joc és saludable" , sosté Anna Llombardia, psicòloga i sexòloga que gestiona el web sexoenlapiel.com. Els jocs, de fet, són durant l'adolescència part de l'exploració eròtica i corporal, pròpia i de l'altre, i ja en època adulta, una manera d'aprofundir en la sexualitat.

A l'hora de classificar els jocs, podria distingir-se entre els d'exploració, més propis dels adolescents, i els d'experimentació. "La majoria de les pràctiques eròtiques d'experimentació són de persones adultes. I té tot el sentit del món, perquè les persones joves no tenen espai. És molt més fàcil que ho facin persones grans que nois i noies", explica Soraya Calvo, que no obstant això necessita que no creu que hi hagi grans diferències entre els jocs practicats per adolescents i per adults.

De fet, els jocs eròtics i sexuals són tan antics com la pròpia humanitat. "La majoria de l'imaginari eròtic actual deriva del'Kamasutra', que és un llibre que ja té diversos segles", explica Soraya Calvo. De fet, dels llibres d'història es pot rescatar una pràctica que, segons sembla, va estar de moda a la cort de Felip V, qui l'hauria importat de França: "El impàvid". La dinàmica del joc recorda fins i tot a la del "moll": un grup d'aristòcrates, nus de cintura cap avall, s'asseu en una taula rodona amb unes estovalles llarg sota la qual una dona se'ls practica successives fel·lacions. Aquell al qual se li notés que era "l'elegit", quedava eliminat.

Però més enllà de les llegendes, urbanes o històriques, hi ha altres jocs sexuals més o menys reconeguts i la pràctica té cert recorregut.

L'ampolla

Joc clàssic d'adolescents: asseguts en rotllana, fan girar una ampolla, havent de besar a qui apunti el coll. De negar-se, el llançador (o llançadora) ha de pagar una penyora, generalment en forma de confessió personal. Entre els adults hi ha una variant, tipus "ruleta de la fortuna", en la qual en comptes d'una ampolla es gira una ruleta que imposa si qui l'activa ha de treure una peça o fer algun tipus d'acte eròtic.

l'armari

Joc d'exploració: una parella, escollida per sorteig, ha d'estar un temps a les fosques en un armari. El que passi dins és decisió de tots dos. Hi ha variants: "la manta", en què dues persones subjecten una manta després de la qual s'amaguen els elegits; "Tenebres", en el qual s'apaga la llum i cal "escorcollar" a la persona més propera; o "la bena", en el qual una persona amb una bena als ulls ha de reconèixer a una altra mitjançant el tacte.

La galeta

Un altre joc al voltant del qual hi ha molta llegenda urbana: un grup de nois es masturben i ejaculen sobre una galeta; l'últim a fer-ho de l'ha de menjar. El referent és una pràctica més o menys estesa en el món del porno: el "bukkake", en què un grup d'homes ejaculen sobre una persona, generalment dona i en ocasions després d'una fel·lació grupal. "Cal pensar que moltes d'aquestes pràctiques són adaptacions de coses inaplicables que es veuen en el porno o en pel·lícules d'èxit o que es llegeixen en llibres", explica Soraya Calvo.

Body Sushi

La combinació de gastronomia i sexe ha donat lloc a múltiples jocs. Des de xuclar el xampany (o la nata) prèviament abocada sobre el cos de la parella fins a la introducció de fruites en els òrgans sexuals per a la posterior ingesta, passant per pràctiques com el "body sushi": una pràctica hereva del "Nyotamori" japonès, que consisteix a menjar sushi del cos d'una persona, generalment una dona, nua. Una altra variació, popularitzada per la pel·lícula "American Pie", és la de penetrar un plat cuinat (al film, un pastís de poma).

El vibrador

La introducció de joguines a les relacions sexuals és cada vegada més freqüent. Els vibradors són els més comuns, encara que també és freqüent l'ús d'objectes quotidians, entre ells el mòbil (amb el seu corresponent vibrador).

"Dogging"

La pràctica clandestina del cruising, en què dues persones del mateix sexe mantenien una relació anònima en un lloc públic (generalment parcs, aparcaments o banys de locals d'oci), ha derivat en el dogging o "cancaneo", una pràctica heterosexual anàloga a l'anterior.

BDSM

Les sigles BDSM responen a diverses pràctiques sexuals articulades a partir de l'acceptació de rols pels seus practicants. Signifiquen: bondage (lligams), dominació, sadisme i masoquisme. La seva popularitat s'ha disparat els últims anys per l'èxit de la novel·la "50 ombres d'en Grey" i, tot i que s'associa al dolor físic, té diverses variants. "La dificultat del sadomasoquisme és no saber que realment és un joc amb un munt de regles, com la paraula de seguretat: si aquesta situació de submissió comença a no agradar a un dels que el practiquen, tingui el rol de dominant o de submís , o si noten perill, poden aturar el joc ", explica Sara Rodríguez.

"Sexting"

Es tracta de l'enviament d'imatges o vídeos de contingut eròtic a una altra persona, generalment a través del telèfon mòbil. "Hi ha d'haver uns límits marcats amb l'altra persona", explica Sara Rodríguez. "Hi ha unes claus per fer-ho. La principal, que als que el practiquen els vingui de gust. I després, tenir cura i assegurar que es preservi la intimitat", afegeix Ana Llombardia. Una altra cosa és la difusió indiscriminada d'aquestes imatges, que ja no és un joc, sinó un delicte: "sextorsió".

Femella i cargol

Les "relacions liberals" (intercanvi de parelles) emfatitzen el component lúdic del sexe. "El mateix joc i surt de les mateixes persones, sense necessitat de tenir res afegit. Hi ha dues parelles que estan juntes, i just aquí, en aquest punt, ja pots començar a jugar", expliquen des d'una associació de parelles liberals. Malgrat tota la mística que envolta aquestes pràctiques, precisen que la fi que persegueixen és "que la gent es relacioni", de manera que els jocs són freqüents a la seu: des d'adaptacions de jocs de taula com el Monopoly o la Ruleta de la fortuna fins a altres com "La femella i el cargol", en el qual es reparteixen a l'atzar femelles (entre elles) i cargols (entre ells) que només encaixen entre si dos a dos. "Es tracta d'agafar gairebé qualsevol escenari que tu vius en la vida quotidiana i erotitzar-lo. Que pugui tenir un cap sexual depèn de cada parella en qualsevol moment", sostenen.