Grip o refredat, saps distingir-los?

Aquesta època de l'any és propícia per agafar grip o refredats. És el mateix? No. Molts ciutadans tenen problemes per diferenciar entre una malaltia i una altra ja que els símptomes són molt semblants. A continuació et donem les claus per no confondre una grip amb un simple refredat.

Si tens febre...

La grip sol venir acompanyada de febre i dura en general entre 3 i 4 dies, mentre que els refredats no augmenten la temperatura corporal ni originen dolor.

Segons els experts, la febre està present en el 80% dels casos de grip, amb una temperatura igual o superior a 38 graus, i sol provocar tos seca irritativa, dolors musculars, calfreds, mal de cap i malestar al pit. Per contra, no causa ni mal de coll ni la incòmoda congestió nasal.

En el cas del refredat, els símptomes apareixen en diversos dies i sol causar mal de coll i congestió nasal. A diferència de la grip, els dolors musculars són lleus, la tos ve acompanyada de flegmes i no provoca mal de cap ni calfreds, però sí irritació ocular. El malestar al pit és moderat.

Què causa les dues malalties?

Una altra de les diferències entre les dues patologies està en els virus que provoquen les dues malalties. El refredat o el refredat comú pot estar causat per fins a 200 microorganismes diferents. La grip només pot originar-la un virus que provoca la infecció de les vies respiratòries.

He d'anar al metge?

La majoria de la gent no necessita acudir al metge quan té un refredat o una grip. Tanmateix, si notem dificultat respiratòria, expectoració d'aspecte verdós o sanguinolent, tos que dura més de 10 dies, febre per sobre dels 39,5 graus o de més de 4 dies de durada, convé acudir a l'especialista.

Les complicacions més habituals en els dos casos són la bronquitis i la pneumònia, que, en determinats grups de risc (gent gran, nadons ...), poden tenir un pronòstic greu i dur fins i tot a la mort.

Pot ser al·lèrgia?

Alguns símptomes del refredat comú o de la grip poden ser també similars als que apareixen en les al·lèrgies estacionals, com la secreció nasal aquosa, la irritació ocular, la tos i la coïssor de gola.

"En l'al·lèrgia el malestar general no sol ser generalitzat, sinó que pot estar derivat de les molèsties anteriors i apareix sense dolors musculars, articulars, ni febre", aclareix Débora Nuevo, del Servei de Medicina Interna de l'Hospital La nostra Senyora del Rosari de Madrid .

Consells per prevenir la grip

-Tot i que les mesures de prevenció tenen una eficàcia limitada, és recomanable no deixar de seguir-les. Aquestes en són algunes de bàsiques:

-Rentar-se de forma escrupolosa les mans amb aigua i sabó, especialment després de tossir, esternudar o estar en contacte amb alguna persona.

-Cobrir-se el nas i la boca amb un mocador d'un sol ús en esternudar o tossir i llençar-lo immediatament després a les escombraries. Si ho fem amb la mà, convé rentar-se ràpidament i evitar tocar-se els ulls, el nas o la boca.

-Ventila bé les habitacions de casa teva.

-No s'han de compartir aliments, gots o coberts.