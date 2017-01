10 consells per enfortir l´autoestima

La RAE defineix autoestima com una ''valoració generalment positiva de si mateix''. Però cal tenir en compte que és un aspecte personal que va variant al llarg de les nostres vides i que no sempre és tant bona com ho hauria de ser. Són molts els factors que afecten la nostra forma de ser, de pensar i de veure'ns a nosaltres mateixos.

Fins i tot les persones amb una personalitat més forta i el cap 'ben moblat' sofreixen en algun moment de la seva vida capítols que els fan trontollar-se. Deixar de veure l'ampolla mig plena per percebre-la mig buida és un moment dur i pot venir precedit d'alguna ruptura sentimental, problemes laborals o malalties.

El costat positiu de tot això resideix en la propietat d'aquests sentiments. No són inamovibles, ja que de la mateixa manera que s'han tornat negatius es poden tornar a convertir en punts forts per sentir-nos millor amb nosaltres mateixos. A continuació oferim una sèrie de consells per tornar a veure l'ampolla mig plena, o completament plena.

Determinar quins aspectes pots canviar i quins no

Cal diferenciar dos aspectes: el psicològic i el físic. El primer, tot i que també pot arribar a ser realment dur, és més fàcil de treballar. Cal identificar quins són els problemes que ens fan infeliços i començar a canviar-los. Ningú diu que sigui fàcil, però voler canviar-ho o no només es troba a les teves mans. Quant al segon, ningú pot canviar que siguis més baix, tinguis un color de pell que no t'agradi, algun tret que detestis€ Has de pensar que ningú està completament satisfet amb el seu cos i que és important estimar-se a si mateix.

Marcar-se objectius

Planifica un llistat d'accions que t'agradaria realitzar i prepara un pla per dur-les a terme. És important anotar els progressos per veure que amb esforç, les coses surten bé.

Fer noves activitats

Prova noves experiències i descobriràs que les teves aptituds, molt més allà de la teva actitud, en alguna d'aquestes activitats són més que envejables.

Les teves opinions i idees són tan respectables com les dels altres

No et guardis el que penses i, sobretot, no t'avergonyeixis de dir la teva opinió.

Aprendre dels errors

A ningú li agrada cometre errors, però és una oportunitat per començar des de zero i no tornar a caure en la mateixa equivocació. Els errors formen part de l'evolució de cada persona.

Treballs socials

Hi ha qui no creu en el karma, però ajudar a altres persones pot fer-te sentir millor amb tu mateix. Percebre que ets important per algú altre, i realment útil, ajuda a valorar-te.

Intentar-ho enfront de l'excel·lència

Hi ha qui deté els seus propòsits en veure que no avancen, sobretot amb els temes relacionats amb l'esport. És frustrant no progressar al ritme que cadascú voldria, però no cal oblidar que en la constància es troba el camí per aconseguir el premi final.

Fer exercici

Com s'ha dit en el punt anterior, l'esport és un de les activitats més saludables i més frustrants. No deixis de veure l'activitat física com una cosa positiva; l'esport no només ajuda al físic, sinó que també és bo per la ment.

Substituir els pensaments negatius per pensaments positius

Òbviament, no és una tasca senzilla. Tot i així, és el primer pas que cal fer si realment volem canviar.

Gaudeix de la vida

Sobretot, somriu. Envolta't de gent a qui aprecies i fes el que més t'agrada. Oblida't dels aspectes negatius del passat, no han de retornar. Carpe Diem.