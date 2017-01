Aquest dissabte, els metges se la juguen

Un total de 33.758 titulats universitaris optaran a una de les 7.772 places de formació sanitària especialitzada convocades pel Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat a tot Espanya.

Les proves selectives es realitzaran de forma simultània a partir de les 16.00 hores (15.00 hores a Canàries) del proper dissabte.

El nombre global de places ofertes ha augmentat un 3,6 per cent respecte a la convocatòria anterior, d'acord amb les necessitats d'especialistes manifestades per les comunitats autònomes, ha assenyalat el Ministeri en una nota.

Ben al contrari, el nombre d'aspirants es redueix en 495 persones, un 1,5% menys que en la convocatòria prèvia i es manté en termes globals un major nombre de dones que homes (75% enfront d'un 25%).

Per titulacions, s'ofereixen 6.328 places de metges (MIR), 994 per a infermers (IIR), 239 per a farmacèutics (FIR), 128 per a psicòlegs PIR), 34 per biòlegs (BIR), 30 per radiofísics (RFIR) i 19 per a químics (QIR).

La nota de tall, que hauran de superar tots els aspirants per aconseguir plaça, se situa en el 35% de la mitjana aritmètica dels 10 millors exàmens.

La convocatòria manté la reserva de el 7% de les places per a persones amb discapacitat.

El nombre màxim de places per a aspirants de tercers països en la titulació de Medicina és del 4%, per farmacèutics del 3% i per a infermers del 2%, iguals que en convocatòries anteriors.

El nombre de preguntes de l'examen per a totes les titulacions és de 225 més 10 de reserva i la durada de la prova serà de 5 hores.

Es manté el format de les preguntes introduït l'any anterior amb 4 opcions de resposta enfront de les 5 de convocatòries anteriors.