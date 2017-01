Ovodonació: Preguntes i respostes sobre la donació d'òvuls

Donar òvuls és un acte voluntari de dones que decideixen ajudar altres a ser mares, si bé sobre aquest fet giren multitud de teories que generen dubtes entre les joves que plantegen ser donants. Per això, la directora del Programa d'Ovodonació d'IVI València, Pilar Alamá, ha respost principals preguntes que es fan les dones abans de decidir-se a fer el pas i convertir-se en donants.

1. Quants dies dura el tractament?

El tractament és punxat i sol durar de mitjana entre 8-10 dies. Durant aquests dies acudiràs un parell de vegades a la clínica per avaluar com està funcionant el tractament. L'últim pas serà el dia de la punció fol·licular, que és l'acte en què s'obtenen els ovòcits.

2. És dolorós?

El tractament no és dolorós, si bé a mesura que augmenta la mida dels ovaris pel tractament pot haver certa distensió abdominal i desconfort. Sigui com sigui, si hi hagués alguna molèstia, aquesta dura un parell de dies.

3. Té efectes secundaris?

La ovodonació no té efectes secundaris, encara que els últims dies del tractament pots tenir alguna molèstia i distensió, similar a una síndrome premenstrual.

4. Puc mantenir relacions sexuals durant el tractament de donació d'òvuls?

El tractament per a l'estimulació ovàrica comporta un augment de la mida de l'ovari, de manera que no s'aconsella que es mantinguin relacions sexuals durant els dies de les punxades fins que tinguis una nova regla després de la punció.

5. He d'entrar a quiròfan?

L'extracció dels òvuls es realitza en quiròfan sota sedació general. Dura uns 10 minuts i en 2-3 hores les pacients són donades d'alta pel centre, per tant no necessita ingrés hospitalari.

6. Quantes vegades puc donar-ne?

El nombre de donacions és variable depenent de cada donant, i dependrà de com hagin anat les donacions prèvies i que el metge ho autoritzi vetllant sempre pel benestar de la donant.

7. Com sé si dono el perfil?

Per ser donant has de ser una dona entre 18-35 anys d'edat, amb bon estat de salut físic i mental.

8. Està remunerat?

La donació d'òvuls és anònima i altruista, i estableix una compensació econòmica per les molèsties ocasionades durant el tractament

9. Puc donar si prenc anticonceptius hormonals?

El fet de prendre anticonceptius hormonals de manera habitual no és una contraindicació, si bé, el mes del tractament no podràs utilitzar-los.

10. Puc donar si porto DIU?

Les dones portadores de DIU poden ser donants, i no cal retirar el mateix per poder fer un cicle de donació d'òvuls.

11. La donació d'òvuls pot afectar la meva futura fertilitat?

La donació d'òvuls no afecta per a res al teu futura fertilitat. De forma natural, en cada cicle es perden centenars d'ovòcits, ja que només un madura. El tractament hormonal que es realitza a la donació consisteix en la maduració d'un major nombre d'ovòcits que en cas contrari es perdrien. A més, la revisió ginecològica que es realitza abans del tractament és molt completa i permet detectar qualsevol alteració que en cas contrari passaria desapercebuda.