Voleu augmentar el plaer sexual? Apunteu-vos a ioga

Molts dels articles d'aquesta secció hem parlat de com gaudir les relacions sexuals plenament i moltes vegades hem anat a parar allà mateix: a la necessitat de saber-se relaxar, de saber desconnectar i, a la vegada, saber connectar amb un mateix.

Perquè les relacions sexuals siguin satisfactòries hi ha d'haver més coses, és clar: la informació tècnica de com funciona el nostre cos, la connexió amb la parella, haver desfet els malentesos i les nostres pors més íntimes... però aquest, el saber desconnectar i relaxar-se, és un punt clau de les relacions sexuals. Al llarg d'aquests articles us hem donat algunes pistes per aconseguir-ho. Avui, una més: el ioga i la meditació com a potenciadors del plaer sexual.

El ioga i la meditació són tècniques que per una banda ens ajuden a relaxar-nos i ja hem vist que és molt important.

Però també fan una cosa encara ho és més: ens ajuden a trencar la divisió cos-ment. Sembla que aquest és el seu punt fort, perquè la sensació d'unitat cos-ment és bàsica per disfrutar el sexe.

El ioga a més a més dóna un control del cos que juga molt a favor a nostra la sexualitat. Tot el que sigui contacte amb el cos ens pot ajudar molt en aquest sentit: la dansa, la natació, el pilates, per posar tres exemples, són disciplines que ens fan ser conscients de tot el nostre jo.

Però el ioga, juntament amb la meditació, encara ho fa més, o amb més precisió i intensitat. Ioga i meditació ens ajuden, a més a més, a concentrar-nos i a focalitzar. Molts dels problemes relacionats amb la sexualitat vénen de la falta de capacitat per concentrar-se -si no ens podem centrar en el que estem fent, no podem sentir plaer.

Si estem acostumats a fer ioga i a meditar ens serà més fàcil centrar-nos en el plaer sexual, no ens escaparem mentalment i el plaer, de rebot, no se'ns escaparà de les mans. No és només una teoria: s'han fet estudis científics que demostren que la pràctica regular de la meditació i del ioga, junts o per separats, milloren el desig sexual i l'execució: més desig, més plaer, més facilitat per l'orgasme i més control de l'erecció en el cas de l'home. O sigui que ja ho sabeu: a fer ioga i meditació, i a disfrutar!

Amb aquest article m'acomiado d'aquesta secció sobre sexualitat i relacions de parella que vam obrir fa gairebé tres anys. Ha estat un plaer, us ho asseguro!, però ara tinc altres projectes i no puc assumir aquesta freqüència setmanal.

Si encara em voleu seguir llegint, em trobareu a la secció d'opinió. Us agraeixo el temps que m'heu dedicat i els comentaris que m'heu fet arribar per correu, els bons, i els no tan bons, també. Moltes gràcies, de tot cor.