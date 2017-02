Descobreix quantes vegades cal dutxar-se a la setmana, segons els experts

Un estudi recent situava a Espanya en els primers llocs de la classificació mundial de països on més habitual és passar per la dutxa. Concretament, ens posem sota el raig de l'aigua una mitjana de 6,8 vegades a la setmana. I és que al nostre país s'accepta de forma generalitzada que l'ideal és dutxar-se un cop al dia. Però, és realment així?

Els experts no ho tenen tan clar. I és que són diversos els estudis científics que han posat de manifest que dutxar-se diàriament pot implicar riscos no desitjats per a la nostra salut. Lògicament, la quantitat de vegades que cal passar per la dutxa depèn de factors diversos, com el nostre nivell d'activitat física, el clima de l'entorn en què ens movem, la nostra edat, l'estació de l'any en què ens trobem o les pròpies característiques del nostre organisme. No obstant això, un recent estudi publicat per la revista Time concloïa que n'hi ha prou amb passar per la dutxa entre una i dues vegades per setmana.

Dutxar-se diàriament respon més a qüestions estètiques i de convenció social que higièniques. I és que segons aquestes investigacions mèdiques, banyar-se en excés pot arribar a ser perjudicial. En aquest sentit, rentar-se massa pot debilitar el nostre sistema immunològic, ja que s'eliminen alguns bacteris necessàries per a l'organisme i en canvi es multiplica la presència de gèrmens i microorganismes que ataquen la pell, a més d'assecar i esquerdar l'epidermis.

Els experts recomanen que si s'opta per passar diàriament per sota la dutxa, es limiti l'ús de productes químics com els sabons per no recórrer a ells cada vegada que ens posem sota l'aigua. Així destaquen que no cal ensabonar-se sempre tot el cos, sinó que n'hi ha prou amb fer-ho en aquelles zones concretes del nostre cos en què es produeixen secrecions d'olor més forta: aixelles, genitals, peus, els engonals... Per a la resta de zones, el pas de l'aigua sense sabó és suficient.

En canvi, els experts sí insisteixen en la necessitat de rentar-se a consciència les mans i rentar la roba, ja que és on s'acumula una major quantitat de cèl·lules mortes i brutícia.

Sobre el tipus de sabons més recomanables, els experts opten pels que tenen un PH neutre i amb baix contingut en detergent. A més, recomanen no abusar dels exfoliants. Una altra qüestió important es refereix a la temperatura de l'aigua, que no ha de ser molt calenta per evitar ressecar la pell, provocar flacciditat i afectar la circulació de la sang.

També hem de limitar el temps que passem sota el raig de l'aigua i hem de renovar periòdicament l'esponja, un focus de propagació de bacteris. Finalment, no hem d'oblidar tampoc assecar-nos correctament totes les parts del nostre cos per evitar que les restes d'humitat propiciïn l'aparició de fongs.