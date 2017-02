Les múltiples formes d´envellir

Experts que han participat en la jornada «La gent gran, objectiu prioritari», organitzada pel Col·legi Oficial de Psicòlegs de la Comunitat Valenciana, han advertit que els estereotips sobre la gent gran perjudiquen la seva salut mental.

Segons ha informat el Col·legi de Psicòlegs, la presidenta de la Societat Valenciana de Geriatria i Gerontologia (SVGG), Sacramento Pinazo, ha destacat la necessitat de «canviar la concepció de vellesa, allunyar-la dels estereotips de malaltia, dependència, o depressió, i adonar-se que hi ha moltes i molt variades formes d'envellir ».

Després de les sessions celebrades el passat cap de setmana a València, la psicòloga ha assegurat que les persones grans tenen menys depressió que les joves «donada la seva capacitat per adaptar-se a les situacions canviants», tot i que ha destacat que «hi ha un infradiagnòstic d'aquest trastorn com a conseqüència que sovint es titlla de "normal" els sentiments de tristesa o apatia durant la vellesa ».

«Però hi ha fins i tot un problema més gran, i és que, sovint, les persones que pertanyen als grups estereotipats assumeixen aquestes etiquetes. És el autoestereotip», ha explicat.

Pinazo ha apostat per «treballar en la promoció de l'autonomia personal, la gestió d'emocions, desenvolupar models d'envelliment actiu, assessorar en situacions de dependència i oferir un entrenament cognitiu».

«Les persones grans volen envellir a casa seva, al seu barri, i les ciutats s'han d'adaptar», ha considerat la presidenta de l'SVGG, que ha reivindicat les ciutats «favorables» en què «hi ha un reconeixement a la diversitat i es promou la inclusió i la contribució de la gent gran en tots els àmbits de la seva vida».

Per la seva banda, la secretària autonòmica de Serveis Socials, Elena Ferrando, que també ha intervingut en la jornada, ha assegurat que la Conselleria d'Igualtat contempla «dos grans eixos per als quals, el paper del psicòleg és fonamental: d'una banda, el foment de l'envelliment actiu i l'autonomia personal i de l'altra, l'atenció de les persones dependents ».

En una altra de les ponències, el portaveu de la Societat Espanyola de Geriatria i Gerontologia a la AIG-International Association of Gerontology, José Javier Yanguas, ha explicat que, tot i que la jubilació «teòricament representa el moment de transició entre l'edat adulta i la vellesa , la majoria de persones no se senten velles ».

«Les persones grans no estan en una etapa de declivi, sinó en una de transició on s'abandona la vida laboral però no la trajectòria vital», ha subratllat Yanguas.

Ha afirmat que deixar de treballar «pot generar cert estrès donada la necessitat d'adaptació al nou estatut», de manera que l'administració «ha de de crear una oferta d'activitats atractives que donin resposta a les necessitats de la gent gran».

La catedràtica de Psicobiologia de la Facultat de Psicologia de la Universitat de València Alicia Salvador ha impartit una conferència sobre «Envelliment cerebral i estimulació cognitiva» en què ha explicat que l'envelliment cerebral «és progressiu i està inevitablement associat al pas del temps».

Salvador s'ha referit a investigacions que mostren que factors associats a la reserva cognitiva i certes característiques de personalitat, com l'optimisme, estan «estretament vinculats amb la manera d'afrontar els canvis associats a la vellesa».

«Els individus que mostren expectatives més optimistes i aquells que tenen una major reserva cognitiva s'adapten millor als canvis i les demandes, mostrant una resposta psicofisiològica més adequada i positiva», ha conclòs la catedràtica de Psicologia.