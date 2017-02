El 58,1% de les dones aparca o alenteix la seva carrera professional després de tenir fills i permet així que les seves parelles continuïn amb la seva trajectòria laboral; de fet, els pares només renuncien a seguir progressant en el treball en el 6,2% dels casos davant la mateixa situació.

Són dades de l'estudi sociològic 'Som Equip' que ha presentat aquest dilluns l'associació 'Jo no renuncio', creada pel Club de Malasmadres, realitzat a partir de 24.000 entrevistes sobre la corresponsabilitat en les famílies espanyoles i que destaca la importància de treballar com un equip a la llar.

L'estudi especifica que les decisions de les dones que suposen una renúncia es refereixen a sol·licitar reducció de jornada, excedències o fins i tot abandonar el mercat laboral.

No només les dones que han estat mares declaren que han aparcat la seva carrera una vegada que han tingut fills, sinó que fins i tot quan encara no els han tingut ja creuen que van a ser elles les que van a prendre les decisions de la renúncia en un 51 , 3% dels casos.

Laura Baena, presidenta de l'associació, ha assegurat que existeixen "barreres externes, les que posa l'Estat no aprovant lleis i les de les empreses, però també barreres internes, que es posen a les llars quan l'home no sent que la conciliació és el seu problema ".

Les diferències entre homes i dones s'escurcen respecte a la decisió d'adaptar els seus treballs després de ser pares, és a dir, canviar l'horari o optar pel teletreball, que en el cas de les mares és al 20,6 per cent i en els pares en el 14,5%.

L'informe reflecteix que quan les parelles aporten la mateixa quantitat de diners a la llar, la dona segueix sent en el 45,2% la principal responsable de les tasques domesticofamiliars, enfront del 9% dels casos en els homes.

"No és el factor econòmic el que justifica el repartiment desigual de tasques, sinó que aquesta desigualtat es deu a estructures heretades d'una cultura patriarcal", ha argumentat la sociòloga Maite Egoscozabal, responsable de la investigació.

Segons l'estudi, justificar aquestes decisions "com eleccions personals i lliures" de la dona és un error, perquè "més aviat es tracta de mals arranjaments que fan les famílies per solucionar les mancances de les mesures de conciliació actuals i la falta de coresponsabilitat" .

En aquest sentit, considera que les polítiques empresarials i familiars que hi ha a Espanya veuen a la dona "com a principal proveïdora dels serveis domèstiques i familiars i l'home com a principal proveïdor d'ingressos a la llar i això té com a conseqüència la perpetuació dels rols patriarcals ".

Com a exemple, cita els permisos parentals, que per a les mares arriben a les 16 setmanes però per als pares es queden en només un mes (28 dies). Els canvis triguen més a arribar de portes cap a dins

L'informe destaca que encara que en els últims anys hagi augmentat la participació dels homes en les tasques de la llar, aquests canvis no es produeixen al mateix ritme que la participació de la dona en el treball productiu.

En agrupar les tasques segons el tipus d'activitat, el 48,3% de les dones comenta que és la principal responsable de les tasques domèstiques (el 10,5 l'home), el 48,9% de l'alimentació (enfront del 12, 9) i el 50,5% de la cura dels fills (el 5,5% en el cas de l'home).

La dona també lidera la responsabilitat de les tasques invisibles i organitzatives, amb el 54%, mentre que només el 17 per cent dels homes es dediquen a aquestes tasques de planificació, com el seguiment mèdic dels nens i de les tutories escolars.

'Som Equip' també aprofundeix en les principals accions que proposen les persones entrevistades perquè canviï el model actual per tal d'aconseguir que la coresponsabilitat i la conciliació "siguin una realitat".

Així, proposen actuar sobre l'educació i conscienciació de la societat, canviar els permisos de maternitat i paternitat per uns iguals i intransferibles i flexibilitzar el treball remunerat "perquè aquest deixi espai a l'ús d'altres temps".