Cataractes 10 anys abans per l'ús d'ordinadors i mòbils

La vista cansada apareix cada vegada abans fruit d'un major ús d'ordinadors, 'tablets' i telèfons mòbils, el que al seu torn ha avançat també l'evolució d'aquest problema, les cataractes, que s'estan començant a veure en persones de 45-50 anys, deu anys abans que el que era més comú fins ara.

"Ara es força molt més la visió, perquè tothom va amb telèfon mòbil i llegeix de tot a través de l'ordinador, el que ha avançat aquest problema visual", segons el director mèdic de l'Institut Oftalmològic Tres Torres (IOTT), Emilio Juárez .

Aquest problema és l'evolució natural de la presbícia que afecta el cristal·lí i pel qual l'ull comença a tenir problemes per enfocar. "Comença a calcificar per la part dels pols i impedeix que el cristal·lí es pugui contraure i estirar", ha explicat en declaracions a Europa Press. Quan es calcifica completament apareix la cataracta, que provoca una visió "borrosa o entelada".

A més, en les consultes han vist que la cataracta que apareix en persones més joves és una molt específica anomenada cortical, que es caracteritza per veure-hi bé però presentar molèsties amb la llum.

"La sensació de portar un vidre brut és constant, la qualitat visual és dolenta, encara que la quantitat de visió sigui la mateixa. I com que la vida no és blanc o negre sinó que té una carta de colors molt àmplia, quan la visió està distorsionada un té bona agudesa visual però de molt mala qualitat ", segons Juárez.

El tractament consisteix en l'ús de cirurgia làser per "liquar" aquesta lent patològica que no funciona bé i després, amb un injector similar a un bolígraf, implantar una lent que pot ser mono o multifocal, per permetre veure de lluny i de prop.

La intervenció està coberta pel Sistema Nacional de Salut (SNS), encara que existeix llista d'espera que actualment està al voltant dels 60 dies de mitjana, segons les últimes dades publicades pel Ministeri de Sanitat.

Tanmateix, en aquest cas s'opera la cataracta només quan el pacient li queda un 30-40 per cent de visió, quan "ja és invalidant i comences a tenir dificultats en el dia a dia, afecta la conducció o la visió durant el dia ", explica Juárez.

Quan es fa en centres especialitzats privats, la cirurgia pot fer-se en qualsevol moment de la malaltia ja que "al fer-se amb làser la seguretat de la cirurgia és molt alta", mentre que abans es recomanava que la cataracta estigués madura per ser operada.

De fet, ha afegit Juárez, ara s'ha vist que "com pitjor és la visió i hi ha més enduriment en la calcificació de la cataracta i hi hagi més risc durant la cirurgia". L'operació dura tot just uns 5-7 minuts per ull i en 24-48 hores es recupera el 100x100 de visió.

"Una cataracta no tractada a temps comporta altres patologies associades com la pressió ocular, o pot emmascarar malalties de la retina que no es veuen perquè hi ha la cataracta", ha explicat aquest expert.

També assegura que és compatible amb altres cirurgies i fins i tot pot combinar-se amb la correcció d'un altre problema visual en una mateixa intervenció. A més, els pacients operats de presbícia mai desenvoluparan cataractes perquè en aquesta cirurgia s'actua directament sobre el cristal·lí.