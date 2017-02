Troben un gen que pot saciar la gana i que augmenta les ganes de fer exercici

Investigadors australians i danesos han descobert un gen, present en cucs, que augmenta la sensació de sacietat i les ganes de fer exercici. Aquest nou descobriment pot obrir la porta a nous tractaments d'obesitat en humans, segons publica avui la revista Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Experts de la Universitat de Copenhaguen i de la Universitat de Monash, a Melbourne (Austràlia), van analitzar el comportament d'un gen d'un nematode, un tipus de cuc, que transmet al cervell un senyal quan l'animal està saciat i regula l'activitat.

"Quan els animals estan mal nodrits busquen menjar explorant el seu ambient. Quan estan ben alimentats no necessiten explorar i quan estan tips entren en un estat de somnolència", va explicar en un comunicat Roger Pocock, professor de biomedicina de Monash.

El nematode triat, el Caenorhabditis elegans, comparteix fins al 80% dels seus gens amb els humans i al voltant de la meitat d'ells estan presents en la codificació de malalties humanes.

"Com que el nematode comparteix tants gens amb els humans és un gran model per investigar i entendre millor els processos metabòlics així com les malalties en humans", va afirmar Pocock.

Els investigadors van analitzar la resposta del cuc al factor ETS-5 (proteïna que seqüència l'ADN) i van descobrir que una alimentació de mala qualitat (amb greixos i sucres) porta a seguir intentant alimentar-se, cosa que en mamífers condueix a l'obesitat.

Els investigadors creuen que l'estudi del comportament del ETS-5 en humans pot permetre la creació de medicaments que controlin la gana i els comportaments sedentaris.