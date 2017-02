Així afecta l'amor a la teva salut

Més enllà de l'amor romàntic, l'amor s'ha convertit en un avantatge evolutiu per a l'ésser humà, ja que activa circuits de recompensa en el cervell que provoquen innombrables beneficis. Fins a 12 àrees del cervell humà estan involucrades en aquest sentiment, una emoció que sobretot provoca alteracions neuronals que generen efectes positius en el nostre organisme.

Hi ha diferents tipus d'amor, tots positius. No obstant això el més fort i estudiat és l'enamorament, que és quan es produeix un sentiment incontrolable d'alegria.

1.- Quan l'amor és del bo podem arribar a pensar que és addictiu. Segons un estudi de la Universitat de Nova York (EUA), enamorar-se produeix un efecte cerebral similar a una dosi de cocaïna. La culpa és de la dopamina, una substància que apareix a la sang al sentir sensacions agradables com, per exemple, mantenir relacions sexuals, menjar xocolata o consumir drogues.

2.- Estar enamorat enforteix el sistema immunològic i, en conseqüència, millora l'estat de salut. Segons l'investigador de genètica de la Universitat de Barcelona, ??David Bueno, la culpa és de les reaccions bioquímiques que experimenta el cos d'una persona quan està en fase d'enamorament.

No obstant això, aquesta "addicció" té un temps límit i "només dura entre dos i tres anys". Després d'això, assenyala l'expert, "els receptors d'estímuls es van saturant i passen a actuar les hormones endorfines que són les causants, entre d'altres aspectes, del plaer i la tranquil·litat".

3.- Quan t'enamores estàs més guapo. Estar enamorat i mantenir una activitat sexual desencadenen diferents canvis en el nostre organisme que beneficien al nostre aspecte físic, amb una pell més llisa, i la nostra salut cardiovascular ja que durant l'estimulació sexual la tensió arterial (sistòlica i diastòlica) i les pulsacions augmenten lleugerament.

4.- No sabem si l'amor esborra les penes però el que és segur és que redueix el dolor. Almenys això és el que afirma un estudi del Centre Mèdic de la Universitat de Stanford que assenyala que els sentiments intensos i apassionats d'amor poden proporcionar un alleujament per al mal de forma similar als analgèsics o a certes drogues com la cocaïna.

Segons explica Siguin Mackey, responsable de l'estudi, "quan les persones es troben en la fase de l'amor més apassionada existeixen alteracions significatives en el seu estat d'ànim que impacten sobre la seva experiència del dolor". Concretament, les àrees del cervell activades per l'amor intens són les mateixes que els fàrmacs s'utilitzen per reduir el dolor.

5.- L'amor t'estresa. Així és, l'enamorament pot provocar símptomes lleugers d'ansietat i estrès; principalment davant l'absència temporal de la parella, tal com ha indicat a Europa Press el membre del Col·legi Oficial de Psicòlegs de Madrid (COP), Esteban Cañamares.

Segons la seva opinió, l'absència perllongada de la persona a la que s'estima pot generar també "intranquil·litat i la sensació que el temps no corre", encara que aquesta simptomatologia no es dóna a un nivell patològic. No obstant això, manifesta que algunes persones poden sentir "que no té sentit" si no s'està amb aquesta persona.

6.- Estar enamorat millora l'estat del teu cor. L'enamorament redueix l'estrès crònic i el risc de patir malalties cardiovasculars. Així ho assegura l'especialista en psicologia de l'Hospital Quirón Múrcia, Joaquín Conesa. El motiu és que la dopamina, oxitocina i norepinefrina són substàncies bones per al cor.

D'altra banda, segons explica, es redueix la producció d'hormones com el cortisol, que eleva la tensió arterial i ens produeix estrès. A l'estar enamorat els nivells d'aquesta hormona baixen de manera natural i es pal·lien els efectes negatius de l'estrès crònic, afegeix en el comunicat.