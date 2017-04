Deu símptomes per detectar el Parkinson

Prop de 150.000 persones pateixen Parkinson a l'estat, el segon trastorn neurodegeneratiu més freqüent després de l'Alzheimer i del qual cada any es diagnostiquen uns 10.000 nous casos.

Associada a l'envelliment, la Societat Espanyola de Neurologia (SEN) calcula que el nombre d'afectats es duplicarà en 20 anys i es triplicarà el 2050 com a conseqüència de l'augment de l'esperança de vida de la població. No obstant això, entre un 15 i 20 per cent d'aquests pacients té menys de 40 anys, segons dades de la Federació Espanyola de Parkinson (FEP).



Les claus del Parkinson



Un dels principals problemes d'aquesta malaltia, a més de la manca d'un tractament curatiu, és el retard diagnòstic que té davant l'absència de tècniques eficaces de detecció precoç. De fet, s'estima que el 52 per cent dels pacients triga una mitjana d'1 a 5 anys des que apareix el primer símptoma fins a ser diagnosticats.

Per conèixer una mica més d'aquesta malaltia i saber per què es caracteritza, t'oferim els deu símptomes més freqüents que ajuden al seu diagnòstic: