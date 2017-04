Fer servir els auriculars pot deixar-te sord?

Espanya és el país més sorollós del món per darrere del Japó. "Un soroll per sobre dels 80 decibels (dB) ens pot fer mal", alerta la presidenta de la Comissió d'Audiologia de la Societat Nacional d'Otorinolaringologia i Cap i Coll (SEORL-CC), la doctora María José Lavilla.

Tenint en compte que els auriculars són sobretot usats entre els més joves, es preveu que la pèrdua auditiva aparegui a edats més primerenques. "S'estima que els nostres joves poden estar avançat l'aparició de problemes auditius 20 anys, manifestant els trastorns típics de persones de 60 anys ja als 40 anys, fonamentalment perquè escolten música molt alta i de forma molt intensa ia això poden contribuir els auriculars" , indica.

Aquesta especialista de l'Hospital Clínic Universitari Lozano Blesa de Saragossa explica que el que fa mal del soroll és la intensitat amb la que s'escolta la música i el temps d'exposició a la mateixa. "És una proporció exponencial, i per cada tres decibels que es pugi el volum cal reduir a la meitat el temps de l'exposició; encara que 3 dB siguin molt pocs", subratlla.

Amb això, precisa que "està comprovat" que l'exposició continuada a alts nivells de soroll té una relació directa amb la pèrdua d'audició. "Fins ara la principal causa de trastorns auditius provocats pel soroll ha estat l'exposició continuada en l'entorn laboral durant 8 hores diàries, i a nivells que podien superar els 80 dB, sense utilitzar les proteccions adequades per protegir les orelles", assenyala.

No obstant això, avisa que en els últims anys els especialistes ja alerten de l'aparició de casos l'origen són altres factors, principalment hàbits com per exemple l'ús de reproductors de música amb auriculars a volums excessivament elevats, o l'exposició a alts índexs de soroll en bars, discoteques o concerts. "Els usuaris de reproductors personals de música estan exposats, doncs, a riscos de pèrdua d'audició permanent. Escoltar música amb un reproductor personal és l'activitat diària més popular dels universitaris, que pot ser una generació de futurs sords prematurs", incideix la doctora.



No incrementar el volum

Per això, recomana no escoltar la música a més de l'estàndard mínim de sortida automàtic amb l'encesa, que és menor de 85 dB. "Si l'usuari decideix voluntàriament incrementar els nivells a més de 85 dB, aquests dispositius incorporen mesures d'avís cada 20 hores d'escolta, alerten de risc. Això sí, mai s'han de sobrepassar els 100 dB", puntualitza.

Lavilla ressalta a més que, a part de limitar la intensitat, cal limitar el temps d'exposició, amb l'objectiu d'evitar la lesió auditiva. "Tenint en compte que a partir d'un nivell equivalent a 80 dB, per cada 3 dB que s'augmenti el soroll caldrà reduir el temps d'exposició a la meitat", insisteix la otorino.

"Així doncs no hem d'exposar-nos a més 80 dB durant 8 hores al dia, o 40 hores a la setmana (8 hores a dia durant 5 dies). Si en nivell de sortida és de 89 dB, no haurem escoltar música a aquesta intensitat durant més de 5 hores setmanals ", detalla precisant que si s'escolta una cançó a 95 dB, no es pot estar més de 15 minuts, o si s'està en una discoteca amb soroll de 104 db, no és aconsellable fer-lo més de 2 minuts al dia (d'escoltar música amb auriculars o estar en un pub o en una discoteca a diari).

Per prevenir l'aparició precoç de la pèrdua auditiva, l'experta aconsella fer ús d'aquest tipus d'aparells amb algunes limitacions, com no utilitzar-los més d'1 hora al dia i no superar el 60% del seu volum. "Els especialistes aconsellem practicar la 'Dieta contra el soroll', modificant els nostres hàbits. Cal limitar el volum de soroll, disminuir el temps d'escolta amb volum alt, evitar els ambients sorollosos i sorolls impulsius, allunyar-se de les fonts de soroll, fer servir protectors auditius i procurar no generar sorolls que molestin a altres ", sosté, recalcant que les orelles són" per a tota la vida "i per això," cal cuidar ".



Consells per cuidar l'audició

· Evitar sorolls impulsius com petards o martells pneumàtics.

· Utilitza protectors auditius, cotó, els cantants de rock acaben sords generalment, com el de Metallica.

· Allunyar-se de les fonts de soroll, per exemple en un concert no posar-se prop de l'altaveu, per cada metre que s'allunya del generador del soroll es perden 10 decibels.

· Disminuir el volum i el temps d'exposició.

· Vés amb compte amb la música en espais tancats.