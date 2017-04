Què és el sexe tàntric?

El sexe tàntric és una pràctica envoltada de mites que genera molta curiositat en les parelles. Es basa en el Tantra, una doctrina esotèrica sorgida a Orient fa milers d'anys que rendeix culte als plaers mundans per assolir la plenitud espiritual.

El sexe tàntric és només una part d'aquesta filosofia que no només presta atenció als genitals, sinó a totes les parts del cos. Està enfocat a l'energia sexual de l'individu per assolir l'èxtasi. No hi ha superioritat d'un sexe sobre un altre i no es distingeix entre el bonic i el lleig, o el bé i el mal.

Si vols escapar de la monotonia i provar noves experiències, et donem les pautes per iniciar-te en el sexe tàntric.

Sexe sense tabús

El Tantra diu que per gaudir al màxim de la vida cal acceptar-se a un mateix tal com és. En el sexe passa el mateix. Hem de ser conscients de les nostres virtuts i defectes. Cal posar-hi els cinc sentits, en cas contrari no aconseguirem arribar al màxim plaer. Una altra clau és l'equilibri i l'harmonia entre les dues persones.

Dit això cal recordar que la meta del sexe tàntric no és l'ejaculació o l'orgasme, sinó potenciar els sentits mitjançant petons, carícies i mirades perquè flueixi l'energia sexual, deixant enrere els tabús i, sobretot, les presses.

Per començar, l'ambient ha de ser l'adequat. Posa música i regula la temperatura de l'habitació, canvia els llençols i serveix una beguda relaxant.

El següent pas ha de ser un joc de mirades i carícies mútues perquè la passió i el desig vagin fent acte de presència. Tot això amb calma i sense arribar immediatament als genitals. Cal aconseguir plaer fins i tot en parts inexplorades. En aquesta fase és molt important la respiració, ha d'estar sincronitzada. L'objectiu és relaxar els cossos i aconseguir una major connexió entre tots dos. L'excitació ha de ser progressiva i es pot arribar a sentir un orgasme diferent al del coit.

Contenir l'ejaculació

Quan es parla de sexe tàntric el primer que ens ve al cap és la contenció de l'ejaculació o el que molts anomenen 'ejaculació interna'. Per això hi ha diferents tècniques de control del múscul pubocoxígeo, situat al final de la pelvis, com els exercicis de Kegel. Una manera de controlar i enfortir aquesta musculatura és prenent aire, contenir la respiració i contraure aquesta zona, abans d'expulsar l'aire.

Abans del coit, s'empra la masturbació. Segons els experts en sexe tàntric, cal aturar poc abans d'arribar al punt de no retorn, així baixa l'excitació i no s'arriba a ejacular. Això es pot fer diverses vegades.

En l'estimulació del penis, quan s'acosta al punt de no retorn, en lloc d'aturar l'estimulació s'aguanta la respiració i s'estreny l'esmentada musculatura. D'aquesta manera s'arriba a l'orgasme sense ejacular.