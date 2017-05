Cinc objectes que haurien de sortir de la teva cuina ara mateix

Tenir una cuina gran, neta i ordenada és el somni de tot aspirant a xef. Però de vegades no n'hi ha prou amb netejar diàriament o fer espai per crear un entorn pràctic. Alguns dels estris que guardem a la cuina poden resultar perillosos per a la salut si no es canvien amb regularitat. Aquests són només cinc dels objectes que hauries treure de la teva cuina avui mateix.



Les paelles i olles ratllades

Els estris de cuina d'acer inoxidable o els antiadherents faciliten la tasca de cuinar. No obstant això, amb el temps poden suposar un perill si no es cuiden com cal. Quan les olles o paelles d'acer inoxidable es deterioren desprenen níquel i altres metalls pesats que es troben en la seva composició i que poden passar al nostre organisme a cuinar. L'alumini, el material més freqüent de les paelles antiadherents, també pot quedar al descobert quan es ratlla aquest tipus d'estris.



Un fregall brut

En rentar els plats el fregall que utilitzem absorbeix tots els greixos de les restes de menjar, de manera que és impossible netejar-ho amb alguna cosa més que aigua. El millor que pots fer perquè els teus plats no s'omplin de cap d'aquests greixos és rentar l'esponja amb sabó diàriament. Però si el teu fregall té més de dues setmanes, el millor és que ho canviïs per un de nou ja mateix per evitar infeccions.



Els estris de coure

Les olles de coure queden molt bé per decorar la casa teva i donar-li un toc rústic. Però més enllà de la decoració, el material d'aquest tipus d'estris pot descompondre amb el temps i filtrar-se en el teu menjar. L'excés de coure en l'organisme pot debilitar el sistema immune i causar danys en el fetge.



Coberts, plats i gots de plàstic

Aquest material, un dels més utilitzats en la nostra societat, ha arribat fins i tot a posar en escac al mateix Govern francès. El país va prohibir l'agost de l'any passat els gots i coberts d'un sol ús per ser perillosos per al medi ambient i per a la salut. Els estris d'aquest material, ja siguin els clàssics de plàstic blanc fi o altres més gruixuts que podem tenir a la cuina, poden alliberar substàncies tòxiques quan es sotmeten a canvis de temperatura (En col·locar sobre ells aliments o begudes calentes).



Les fustes per tallar deteriorades

Encara que de vegades sembli que no s'embruten, els microbis i els fongs s'acumulen en aquestes fustes cada vegada que les utilitzes per tallar menjar. Per això mateix, després de preparar els aliments sobre elles hauràs netejar submergint durant alguns minuts en una solució d'aigua amb vinagre.

També necessiten desinfectar de tant en tant aplicant sobre elles una barreja de bicarbonat de sodi i aigua. Però si aquestes taules, de plàstic o de fusta, estan ja deteriorades de tant tall serà difícil eliminar els gèrmens i segur que no et costarà res canviar-les per evitar ensurts.