Ibuprofèn o paracetamol: Què em prenc?

Actualment és molt fàcil accedir als medicaments. De fet, moltes vegades fem ús d'ells sense ni tan sols provar abans altres fórmules que poden igualment pal·liar o alleujar el nostre dolor o patiment.

"Hi ha una tendència natural a fer servir el medicament el primer. És la forma més ràpida de trobar una solució per a les nostres molèsties, però moltes vegades n'hi hauria prou amb una altra activitat com relaxar-se o prendre un aliment, per exemple, si fa mal el cap", destaca el doctor Antonio Torres, del grup de Dolor de la Societat Espanyola de Medicina General i de Família (SEMFYC).

Segons la seva opinió, si es parla de drogues del segle XXI l'ibuprofèn seria una d'elles, però també l'omeprazol, les benzodiazepines o el paracetamol, per exemple. "Forma part d'aquests fàrmacs amb tendència a un consum sense coneixement adequat. Els medicaments tenen riscos i la gent desconeix el seu ús. Avui em parlava una persona que la seva mare, de 70 anys, consumia fins a cinc ibuprofens al dia", ressalta el especialista.

Encara que tots dos especialistes destaquen que els medicaments sempre s'han de prendre sota prescripció mèdica, i és el facultatiu el que millor pot orientar sobre quan prendre cadascun, distingeixen entre el paracetamol i l'ibuprofèn:

- Quan el procés no és predominantment inflamatori, com és un procés catarral, el paracetamol s'ha d'utilitzar en primera instància.

- Quan el procés és inflamatori (mal de queixal o de coll) convé prendre ibuprofèn.

- Paracetamol quan es tracta d'un dolor lleu i moderat, com un lleu mal de genoll després de caure a terra, o un mal de cap normal. Ja si és un mal de cap jaquecoso potser sí convindria prendre l'antiinflamatori, precisa l'experta.

- En casos de migranya, especifica Torres, és preferible l'antiinflamatori perquè aquesta patologia té un doble component de dolor crònic central, on el paracetamol no sol fer res, i la seva part antiinflamatòria 'treballa' a la part vascular de la migranya.

- Quan hi ha febre poden emprar tots dos. Casado especifica que tots dos fàrmacs són efectius, ja que els dos són bons antitèrmics però això sí, recorda que el paracetamol no fa mal a l'estómac i l'ibuprofèn, si. Per això Torres assenyala que és preferible intentar-primer amb el paracetamol.

Per què s'aconsella combinar paracetamol o ibuprofèn en un mateix tractament? L'especialista de SEMERGEN indica que d'aquesta manera es pot escurçar la ingesta del medicament. "Si es té molt dolor es pot intercalar una pastilla. Així es combina per tenir durant més temps l'efecte d'una medicació i d'aquesta manera tampoc s'augmenta la dosi d'un d'ells.