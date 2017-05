La cervesa calma més el dolor que el paracetamol

Et fa mal alguna cosa? Doncs atenció al mètode que ha trobat la Universitat de Greenwich (Regne Unit) per combatre-ho sense necessitat de recórrer a cap medicament. Caldrà, això sí, tenir cervesa a la nevera. Perquè segons defensa l'estudi dut a terme per aquest centre universitari londinenc, beure'n dos gots -bé, dues pintas- de la escumosa beguda alleuja el dolor de manera més efectiva que, per exemple, el paracetamol.

Pel que sembla, l'explicació està relacionada amb l'alcohol. Els investigadors raonen que elevar la quantitat d'alcohol en sang a un nivell del 0,08% fa que el cos augmenti el seu llindar del dolor. El que s'aconsegueix així és que la percepció del malestar es redueixi. Podria fer-ho en fins a un 25%.

Segons els científics que han dut a terme l'estudi, "l'alcohol és un analgèsic que contribueix a reduir significativament la intensitat percebuda del dolor". Els especialistes relacionen aquests resultats amb els casos detectats en els quals pacients que pateixen un dolor agut persistent cauen en l'alcoholisme. De vegades, aquests malalts abusen de l'alcohol com a forma d'alleujament, tot i les conseqüències negatives que podria tenir a llarg termini aquest consum elevat d'alcohol.

El coordinador de la investigació, el doctor Trevor Thompson, ha explicat al mitjà britànic 'The Sun' que l'alcohol pot ser comparat en els seus efectes a opiacis com la codeïna, pal·liatius tots aquests "més potents que el paracetamol".

Els investigadors no han sabut identificar el perquè d'aquest augment en el llindar del dolor. Podria ser degut a que l'alcohol afecti directament als receptors cerebrals o perquè el seu consum ajudi a arribar a la relaxació.

Sigui com sigui, l'estudi no assevera en cap moment que l'alcohol sigui bo per a la salut i adverteix dels efectes negatius a mig i llarg termini de consumir-lo en excés.