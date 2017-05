Unes polseres amb codi QR permetran contactar amb el cuidador quan una persona amb Alzheimer es perdi

Els Mossos d'Esquadra i la Federació d'Associacions de Familiars de Malalts d'Alzheimer de Catalunya (FAFAC) han creat unes polseres identificatives amb codi QR que permetran, quan una persona es perdi o es desorienti, facilitar al ciutadà o policia que la trobi les dades de contacte del cuidador. Els braçalets també contindran informació d'interès del malalt, com, per exemple, si és diabètic o possibles al·lèrgies a medicaments. És una de les accions de la campanya de proximitat i sensibilització 'Garantint la seguretat de les persones amb Alzheimer', que s'ha presentat aquest divendres. "Pensar que una persona es pot perdre i que no la podrem localitzar genera molta angoixa a les famílies i els volem donar seguretat. Hem de prevenir per protegir les persones amb Alzheimer però sense invalidar-les", ha destacat la presidenta de la FAFAC, Immaculada Fernández, en la presentació de la campanya conjunta amb Mossos d'Esquadra.

Les polseres porten els logotips de la FAFAC i dels Mossos d'Esquadra perquè es puguin identificar de manera clara. La vintena d'Associacions de Familiars de Malalts d'Alzheimer (AFA) de Catalunya seran les encarregades de distribuir les polseres, que ja estan disponibles per 4,5 euros, el preu de cost. Se n'ha fet una tirada inicial de 2.000 exemplars, però està previst anar-ne creant segons la demanda.

A través del codi QR, es podrà accedir al nom i telèfon del cuidador. D'aquesta manera, si un ciutadà o un policia observa una persona desorientada que porta la polsera, podrà contactar amb el seu cuidador. En cas de no disposar d'una aplicació per llegir codis QR, la polsera també permetrà advertir que es pot tractar d'un home o una dona amb aquesta malaltia i, per tant, que cal avisar la policia.

Immaculada Fernández ha destacat que les polseres són una mesura preventiva per augmentar la qualitat de vida, la seguretat i la tranquil·litat de les persones amb Alzheimer, que han de continuar sent autònomes el major temps possible, així com de les seves famílies. Els braçalets de la FAFAC i els Mossos estan dirigits a les persones amb aquesta malaltia en una fase inicial o moderada, quan surten soles al carrer.

Els responsables de les polseres han destacat que cal la sensibilització de la societat perquè funcioni aquesta iniciativa. "La campanya amb Mossos ens va molt bé per fer-nos més visibles davamt la societat, de qui necessitem tot el suport ", ha expressat Fernández, que ha apuntat que de vegades les persones grans "ens espanten perquè hi veiem el que és el futur". "Hem de sensibilitzar-nos que cada vegada hi ha més persones grans", ha afegit. La presidenta de la FAFAC ha assenyat que, si bé es calcula que hi ha més de 180.000 persones a Catalunya amb demència, el "problema és que no hi ha un cens, fet que dificulta saber l'abast de la malaltia".

Una guia per als Mossos i consells de seguretat per a les famílies



Les polseres formen part de la campanya dissenyada conjuntament pels Mossos d'Esquadra i la FAFAC que s'ha presentat aquest divendres en una jornada amb familiars i policies a la Casa del Mar de Barcelona. La campanya compta amb tres accions més, una guia pràctica d'actuació per als agents dels Mossos d'Esquadra sobre com tractar les persones amb Alzheimer; conferències de seguretat que les Oficines de Relacions amb la Comunitat (OAC) oferiran a les associacions i un tríptic de consells per a les famílies.

En el tríptic, es recomana a les famílies que les persones amb Alzheimer portin les dades dels cuidadors juntament amb el seu nom en un penjoll, en les etiquetes de la roba o en les noves polseres. També es posa èmfasi que no cal esperar 24 hores per denunciar la desaparició d'un familiar, sinó que cal trucar al 112 de forma immediata.

El cap de l'Àrea Tècnica de Proximitat i Seguretat Ciutadana, l'insepctor Albert Oliva, no ha descartat implementar projectes com el de les polseres identificatives per a altres col·lectius vulnerables si entitats ho demanen o els Mossos ho consideren oportú. Oliva ha afirmat que aquesta iniciativa és "un punt i seguit" en l'estratègia de treball de proximitat dels Mossos.

Fórmules per suplir el que abans donava la comunitat



Durant la presentació d'aquestes iniciatives, el major dels Mossos, Josep Lluís Trapero, ha indicat que la campanya busca "omplir buits de qüestions que no estan resoltes" i ha recordat que, en els pobles petits, quan un ancià es desorienta, els veïns li demanen com es troba i el porten a casa, però que aquest contacte cada vegada és més diluït. "Ens estem organitzant per buscar solucions que abans donava la comunitat", ha reflexionat el cap dels Mossos, que ha destacat l'"afecte" com la millor manera de tractar una persona amb Alzheimer. El director general de la Policia, Albert Batlle, ha estat l'encarregat de cloure la jornada i ha subratllat l'"honor" dels Mossos de col·laborar amb la FAFAC.

Cada any es denuncien a Catalunya unes 3.500 desaparicions, el 6% de les quals corresponen a majors de 65 anys. L'1% d'aquestes 250 desaparicions de gent gran són de persones amb Alzheimer, segons dades facilitades pels Mossos d'Esquadra. Es tracta d'una xifra baixa perquè recull les desaparicions que arriben a les comissaries, però no tots aquells casos en què una persona s'ha desorientat i s'ha perdut, però que s'ha trobat abans de denunciar-ne l'absència.