Deu formes senzilles de desfer-te de la panxa inflada

Hi ha dies en què et sents més inflat o més pesat i no saps ben bé per què. Serà que has guanyat pes o que simplement tens la panxa més inflada del que és normal? Aquesta és la temuda sensació del ventre inflat, un trastorn de salut bastant habitual que pot suposar alguna cosa més un problema estètic per a les persones que el pateixen.

Per pal·liar aquest problema gàstric ha una sèrie de trucs que t'ajudaran a afavorir les digestions i eliminar els gasos.

Controla la manera com menges

La forma en què ingereixes aliments o begudes pot provocar que s'acumulin gasos en el teu organisme. Per reduir l'entrada d'aire no facis servir palletes en beure, i tampoc ho facis directament de l'ampolla, menja sense presses, amb la boca tancada i mastega bé cada mos. Com més petits siguin els aliments que arribin a l'estómac, més senzilla serà la digestió i menys s'inflarà el ventre.

Evita certs aliments

Els carbohidrats (com els de les pastes i el pa) són un dels nutrients que més gasos produeixen, ja que es retenen al cos en forma de reserves d'energia per alliberar-se el moment en què es faci un esforç.

Altres aliments com la fibra, els llegums o alguns vegetals (com la coliflor, el pebrot, el bròquil o la col) tampoc són recomanables i has evitar-los en la dieta si el que vols és evitar els gasos.

Compte amb els xiclets

L'hàbit de mastegar xiclet és molt habitual en les persones que fan dieta i volen mantenir la boca ocupada per evitar temptacions. No obstant això, aquesta pràctica tan habitual pot contribuir a que se't infli el budell ja que al mastegar t'empasses més aire del que hauries.

Fes exercici i tonifica els músculs

Però no només la dieta i la manera de menjar provoquen el ventre inflat, també ho fa l'estat físic. L'exercici i la millora de la massa muscular poden ajudar a que aquesta sensació desaparegui, ja que al mantenir-te actiu evitaràs que el metabolisme es torni més lent i les digestions també.

Encara que és recomanable practicar uns 30 minuts d'exercici al dia, per ajudar-te a desfer-te del ventre inflat pot ser suficient amb caminades diàries d'uns 15 minuts a un ritme més o menys accelerat.

Beu dos litres d'aigua al dia

Beure almenys dos litres d'aigua diaris t'ajudarà a evitar la retenció de líquids a l'eliminar toxines i millorar la funció. Però, vés alerta! A l'estiu és habitual que amb les altes temperatures prenguis més begudes gasoses, cosa que òbviament infla el ventre i provoca un augment de pes quan tenen sucre i es tracten de calories buides.

Aposta per la pinya i la papaia

Ja sigui al natural, en infusions, sucs o batuts casolans, els enzims d'aquestes fruites t'ajudaran a desfer-te de la sensació del ventre inflat. La pinya i la papaia tenen bromelina i papaïna, respectivament, dos enzims que faciliten la digestió dels aliments de difícil assimilació.

Vigila la mida de les teves racions

Si vols desfer-te del ventre inflat aposta per fer uns cinc àpats més petits al dia, en lloc de tres grans i abundants. En reduir la mida de les teves racions donaràs un respir al teu intestí i al fer més àpats al dia acceleraràs teu metabolisme.

Alia't amb les espècies i les herbes

Algunes espècies com el julivert, l'anís, el coriandre o el cardamom són reductores de gasos i poden ajudar-te a desfer-te de la sensació del ventre inflat si les utilitzes a l'hora de cuinar. A més, altres herbes com la camamilla o la canyella poden ajudar-te a millorar la digestió després dels àpats a través de les infusions.

Evita prendre massa sal

El sodi d'alguns aliments o la sal en si mateixa com a condiment provoca retenció de líquids en aturar el mecanisme que expulsa l'aigua de les cèl·lules, causant aquesta temuda sensació al ventre ia les cames.

Saber si patim alguna intolerància

De vegades, l'origen del ventre inflat són certes intoleràncies alimentàries, com les de la lactosa o el gluten. Si aquest és el cas, hauràs de seguir els consells un metge o expert en nutrició per saber quins són els aliments que pots o has d'incloure a la dieta.