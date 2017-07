Beure cafè allarga la vida

El consum d'unes tres tasses de cafè al dia pot tenir efectes beneficiosos per a la salut ja que s'associa amb un menor risc de mort, segons dos estudis que ha publicat aquest dilluns la revista Annals of Internal Medicine.

Els investigadors de l'Agència Internacional d'Investigació sobre el càncer (IARC) i de l'Imperial College de Londres van observar que aquest consum està "associat a un menor risc de mort per qualsevol causa, especialment per malalties circulatòries i del tracte digestiu", segons un comunicat.

El cafè, del que es calcula que a tot el món es consumeixen diàriament uns 2.250 milions de tasses, conté substàncies que poden interactuar amb el cos com la cafeïna o els antioxidants, la quantitat de les quals pot variar segons la forma de preparació.

L'autor principal de l'estudi, Marc Gunter, de l'IARC, va indicar que a causa de les limitacions de la investigació no estan "en condicions de recomanar a la gent que begui més o menys cafè", encara que els resultats "suggereixen que un consum moderat -unes tres tasses diàries- no és perjudicial per a la salut i que incorporar el cafè a la dieta podria tenir efectes beneficiosos".

Les dades corresponen al major estudi realitzat sobre els efectes del cafè en la població europea, on tant el seu consum com la seva preparació varien -des de l'espresso italià al cafè amb llet a lRegne Unit-.

Els experts van analitzar dades en deu països de 521.330 persones de més de 35 anys procedents de l'Estudi prospectiu europeu sobre dieta, càncer i salut (EPIC).

Després de 16 anys de seguiment, gairebé 42.000 persones havien mort a causa de tot tipus de malalties, entre elles càncer, problemes circulatoris i fallades cardíaques.

Els científics van estudiar les dades, realitzant els ajustos adequats amb factors com la dieta o el tabaquisme, i van arribar a la conclusió que el grup que consumia més cafè tenia un menor risc de mort, enfront dels que no en prenien.

No obstant això, la qüestió d'amb o sense cafeïna no és fàcil de diferenciar, doncs no van poder excloure que els bevedors de descafeïnat sí haguessin consumit cafè amb cafeïna en diferents períodes de la seva vida.

En una mostra de 14.000 persones es van analitzar els biomarcadors metabòlics, els quals van assenyalar que els cafeters "poden tenir, en general, fetges més sans i un millor control de la glucosa".

Gunter va assenyalar que totes aquestes dades són consistents amb altres obtinguts en estudis d'Estats Units i Japó, la qual cosa els dóna "major confiança en què el cafè pot tenir efectes beneficiosos per a la salut".

No obstant això, són necessàries noves investigacions per descobrir quins són els components del cafè que pot proporcionar aquests efectes protectors o potencialment beneficiosos, agrega la nota.

El segon estudi, de la Universitat del Sud de Califòrnia, va concloure que prendre cafè "s'associa amb una reducció del risc de mort a causa de malalties cardíaques, càncer, accidents cerebrovasculars, diabetis i dolències respiratòries o de fetge tant en afroamericans, com a japonesos-americans, llatins i blancs".

Les persones que consumeixen una tassa de cafè al dia eren un 12 % menys propensos a morir en comparació amb els que no enconsumien. Associació que és fins i tot més forta pels que prenen "dues o tres tasses de cafè".

La directora de l'estudi Veronia Setiawan va indicar, en un comunicat, que aquesta menor mortalitat es presenta "independentment que la gent begui cafè normal o descafeïnat, la qual cosa suggereix que aquesta associació no està lligada a la cafeïna".

"No podem dir que prendre cafè perllongui la vida, però veiem que existeix una relació", va agregar.