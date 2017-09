Síndrome postvacacional: 5 aliments per superar-la

Setembre ja és aquí i per a molts aquest mes significa el retorn a la feina i a la rutina després de les vacances d'estiu. Si creus estar patint la temuda síndrome 'postvacacional' o et veus desmotivat davant la nova temporada, una alimentació adequada pot fer molt perquè recuperis el teu ànim. Anota quins són els aliments que no han de faltar en el teu menú setmanal!:

El plàtan

És la fruita més recomanada per refer-se de qualsevol esforç físic. Si et notes desganat i cansat no ho dubtis, introdueix el plàtan a la teva dieta perquè a més conté nutrients que ajuden l'absorció de triptòfan, una substància que aixeca l'ànim.

La xocolata

La parella la deixa i ella plora desconsolada davant d'una terrina de gelat de xocolata. Aquesta mítica escena del cinema té la seva raó de ser. La xocolata estimula la producció d'endorfines, les hormones de la felicitat i actua com a antidepressiu, ja que augmenta els nivells de serotonina en el cervell.

Festucs

Rics en minerals i triptòfan ajuden a la regulació dels nivells d'energia del nostre cos. També tenen els mateixos beneficis les nous, ametlles, els anacards, les castanyes i les pipes.

El salmó

El peix blau és ric en triptòfan i àcids grassos omega 3, que ajuden a augmenten la nostre autoestima. Inclou en el teu menú setmanal salmó, verat, tonyina o sardines.

Cigrons

Aquesta llegum produeix serotonina, l'antidepressiu natural del cos i també té l'aminoàcid triptòfan que estimula les hormones del plaer.