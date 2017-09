El setembre és el mes perfecte per marcar-se nous i bons propòsits. Si cuidar la teva alimentació i aprimar-te d'una vegada per totes forma part d'aquesta llista, has de conèixer aquests cinc hàbits per perdre pes sense fer dieta:

Menjar a poc a poc, mastegant bé en els aliments

Mai endrapis el menjar. Agafa't el teu temps per assaborir bé els aliments i gaudir de cada mos. Has de trigar uns 15 - 20 minuts a menjar perquè el cervell tingui la sensació que s'ha quedat tip.

Beure dos litres d'aigua fora dels àpats

L'aigua ajuda al nostre cos a eliminar toxines. Beure'n durant els àpats pot alentir la digestió de manera que els experts en nutrició recomanen repartir-la en vuit gots al llarg del dia. Prendre'n 30 minuts abans d'esmorzar, dinar o sopar ens ajuda a més a protegir les parets de l'estómac.

Utilitza espècies en el menjar

Moltes espècies ajuden a reduir la gana i cremar més calories pel que no dubtis a introduir-les en el teu menú per aprimar-te sense fer dieta. Les que més ajuden a l'organisme són el pebre vermell, la caiena, la mostassa, el comí, el gingebre, la cúrcuma, el safrà i la canyella.

Menja aliments integrals

Intenta evitar aliments que continguin farines refinades. Assegura't que el pa, la pasta o l'arròs que consumeixes siguin de gra sencer. El germen i segó que tenen t'aportarà tots els nutrients necessaris, fibra, vitamines, minerals, etc. A més, aquests són productes molt més saciants i ajuden a millorar el trànsit intestinal.

Evita la sal

Acostuma't a cuinar sense sal o al mínim substituint-la per espècies, vinagre o llimona. Aconseguiràs retenir líquids. Per descomptat, oblida't dels aliments processats i menjars preparats ja que contenen grans quantitats de sal.