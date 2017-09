Bayer suspèn la venda de l'anticonceptiu Essure després de l'avís de Sanitat

La farmacèutica Bayer ha anunciat que cessa "de manera voluntària i per motius estrictament comercials" la venda i distribució de l'anticonceptiu Essure en tots els països excepte als Estats Units.

L'anunci de Bayer es produeix un mes i mig després que l'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitàrias(Aemps), dependent del Ministeri de Sanitat, requerís a l'empresa que deixés de comercialitzar el anticonceptiu i el retirés del mercat "en no disposar d'un certificat de marcatge CE en vigor ".

Essure és un sistema anticonceptiu permanent, dissenyat per utilitzar-se com microinsert d'oclusió de les trompes de Fal·lopi i que actua de manera mecànica provocant una reacció de cos estrany que produeix l'oclusió de la trompa.

Segons assenyala avui la farmacèutica, la decisió adoptada complementa la mesura anunciada fa uns mesos de deixar de comercialitzar el producte a diversos països, ia partir d'ella Bayer no continuarà amb el procediment de renovació de la certificació CE requerida per comercialitzar-lo en l'Espai Econòmic Europeu .

L'empresa argumenta que la demanda d'Essure per part de les dones "ha disminuït significativament en els últims anys i no s'espera que hi hagi un canvi en aquesta tendència".



Garanteix la seva seguretat

Bayer vol remarcar que la seva decisió "no està relacionada amb qüestions de seguretat o qualitat del producte i que en la seva avaluació científica el perfil benefici / risc de Essure segueix sent favorable".

Segons la farmacèutica, les recents revisions d'experts independents sobre Essure, en què s'ha abordat la seva seguretat, han arribat a la conclusió que "els beneficis de l'anticonceptiu superen als seus riscos".

Bayer explica que seguirà comercialitzant Essure als Estats Units on l'Administració d'Aliments i Medicaments (FDA) ha realitzat recentment una revisió del producte i conclòs que "el perfil benefici / risc segueix sent favorable".

L'empresa assegura que "la seguretat de les usuàries i l'ús adequat de Essure són les majors prioritats per a Bayer" i per això envia un missatge de tranquil·litat a aquelles dones que l'utilitzin i als seus metges, que "no han de preocupar-se per aquesta decisió" , donat el perfil "favorable" de l'anticonceptiu.

"La seguretat i eficàcia de Essure continua estant recolzada per més d'una dècada d'evidència científica i pràctica clínica real", incideix Bayer, que recorda també a les dones que experimentin alguna simptomatologia que han de consultar amb el seu metge.

I a més posa a disposició de les usuàries i els professionals sanitaris seu telèfon d'informació mèdica 900.102.372.