Álvaro Bilbao: "Ni Estivill ni el collit són la solució per dormir als nens"

Álvaro Bilbao és un neuropsicòleg especialitzat en el cervell del nen. Alguna cosa tindrà a veure amb la seva feina el fet de ser pare de tres nens. Les seves experiències a la consulta i a casa l'han empès a publicar tres llibres. L'últim, 'Tots al llit', que acaba de sortir al carrer, "és una guia que permet conciliar les necessitats del nadó amb les dels pares aplicant grans dosis d'instint, sensibilitat i sentit comú". Estem davant d'un especialista en educació familiar amb ganxo. Si a Madrid la seva consulta té llista d'espera; a Internet gaudeix de ser un 'influencer'.

Pel que escriu, tant en paper com a la xarxa, s'aprecia un to de serietat, de voler ser precís amb les seves valoracions.

Intento tenir en compte el que diu la ciència sobre la son infantil: no està tot dit i està subjecte a una sèrie de processos maduratius del cervell. A més, en totes les cultures no es dorm igual.

De la literatura educativa amb qui es queda i per què?

Doncs més que amb Álvaro Bilbao, amb la realitat de la majoria dels pares. Si ens centrem en la realitat de la son, ni Estivill té tota la raó ni podem assegurar que el collit (dormir amb el bebè) sigui l'única resposta. El més valuós és saber quines coses poden ajudar al teu fill.

Precisament, per aquesta part de misteri de la son i la particularitat de cada família, com aborda les sessions?

No hi ha una única resposta. No és el mateix l'acció amb un nadó de 6 mesos que a un de 6 anys. Al primer no se li pot dir "ara et toca dormir", perquè el seu ritme biològic és totalment independent del que nosaltres creiem que necessita; mentre que en el segon cas, el nen ha d'adaptar-se a unes necessitats culturals, com anar a l'escola, perquè la seva atenció sigui òptima.

Molts pediatres recomanen el collit

I perquè els pares també poden descansar bé.

La majoria dels pares no s'encasellen en mètodes nord-americans com Estivill o Ferber ni tampoc practiquen collit exclusiu. L'instint s'imposa.

Curiós.

Sabem que els nens han d'anar guanyant autonomia amb el temps per dormir. Que amb 15 anys un nano necessiti que li acariciïn el cap per anar a dormir ...

Com neix 'Tots al llit'?

Cada vegada que donava una xerrada em trobava amb pares totalment polaritzats, que em preguntaven si amb el seu fill havien de seguir el mètode Estivill o fer collit. M'impactava. També perquè jo no els havia aplicat i sentia que cap opció encaixava amb el que havíem portat a terme en la meva família. Vaig indagar en tot el que estava escrit i, en realitat, cap mètode encaixa amb el que assegura la ciència.

Quina influència tenen els seus 3 fills?

Que sigui un llibre pràctic reunint la meva visió com a neuropsicòleg i com a pare. Sempre, en la meva vida, parteixo d'un punt d'equilibri. No radicalitzar-se. Ni cridar ni prohibir ni que facin moltes extraescolars. El sentit comú ha de manar davant d'una de les situacions més complicades com és modular els nostres disgustos, alegries i interessos. Llavors, jo explico els hàbits que he ajudat a adquirir als meus fills.

Es va trobar amb dificultats?

La nostra situació va ser singular: van néixer molt seguits i això impedia que poguéssim ficar-los al llit al mateix temps. Vam voler posar més atenció en el nounat perquè els més grans anessin adquirint autonomia des del nostre respecte i afecte.

Ha assegurat que "com a mínim el 50% de la intel·ligència dels fills vindrà determinada pels gens. Un altre 25% dels companys d'aula "

Sabem que la intel·ligència és multifactorial per la genètica i l'educació. Influeix molt la relació a les aules. És cert que si els pares eduquem els nostres fills en el somni amb ordre, organització i afecte reduirem la seva angoixa i ansietat.

Va afirmar Maria Montessori que "el període més important en la vida és des del naixement fins als sis anys"

Sí i també ho malinterpretem, quan pretenem que el nen assumeixi molta informació amb activitats de música i idiomes. Pots aprendre xinès als 3 anys o als 40, però l'autoestima, la confiança en el món i el desig d'aprendre ocorren gairebé, exclusivament, durant els sis primers anys. Per exemple, l'etapa més influent de la afecció va des dels 6 mesos fins l'any i mig. Per tant, hem d'estar atents al contacte afectiu amb els nostres fills, la consideració a les seves necessitats.

Un conte pot ajudar a induir el somni

Per sentir-se afortunats des de petits, els pares hauran de transmetre bones vibracions

Relaxació. Una frase que dic molt és que "els nostres fills no volen uns pares perfectes, sinó feliços". Perquè com més gaudeixin els petits, més gran serà el seu desenvolupament intel·lectual. Amb límits i ordre, això sí.

Què tal els prova passar hores amb l'iPad?

Entre que el nen llegeixi un conte els seus pares l'hi narrin en format paper o en format digital, hi ha diferència. Les noves tecnologies emeten un tipus de llum que afecta una zona del cervell que es diu supraquiasmàtic provocant que no es segregui melatonina, una hormona que ens permet entrar en la son. Detalls subtils que condicionen al cervell.

Va dir José Antonio Marina: "Els mestres tenim l'obligació de fer-nos entendre". Això es podria aplicar a mares i als pares?

Abans de preocupar-nos que els nostres fills ens entenguin, hem d'ocupar-nos en comprendre'ls a ells. Quan et demana que et quedis amb ell una estona més al llit no pensis que està tenint morro.

Disminueix la qualitat de vida amb la maternitat-paternitat?

Per estudis científics sabem que la felicitat disminueix amb el naixement dels nostres fills, a causa que fem menys el que ens ve de gust. Viatjem menys, anem a menys concerts ... No obstant això, comptem amb majors nivells de benestar, és a dir, més satisfacció.

Iñaki Escudero, fundador de Learning Gypsies, una família que està viatjant pel món des de fa un any per millorar l'educació infantil, diu que la seva filla de 12 anys és l'encarregada de ficar al llit als seus germans petits

Jaja. No crec que hi hagi cap tipus de problema a partir que els nens han deixat de prendre el pit. Principalment, el que volen és sentir-se acompanyats. Cada família és diferent.

Narren al seu bloc que els hi va néixer realitzar aquest "viatge" de coneixement perquè els seus fills s'avorrien amb els mètodes tradicionals i ells amb prou feines els gaudien 2 hores a la nit

Benvingut sempre que siguin moments de qualitat. Si has d'arribar a la casa teva i estàs tota l'estona mirant el mòbil, oblida't.

Per generar aquests moments de qualitat, què aconsella?

Que s'enfoqui com una oportunitat de gaudir, de descobrir la vida a través dels ulls del seu fill per treure-li tot el profit a aquesta experiència.

Jugar amb els nens és molt important per a ells. Com?

Jugant molt. És la manera natural de l'infant adquirir confiança i habilitats socials. Que segueixin el seu instint i no es deixin guiar per idees rígides.

I per anar acomiadant el dia i preparar-se per dormir, què fer per ser eficaç?

En el llibre parlo de 8 passos que faciliten molt la tasca. Té a veure amb la regulació de certs ritmes del cervell. Per exemple, baixar les persianes perquè en penombra es descansa millor; que se senti acompanyat; ajudar-lo a que s'acomodi en posició horitzontal; llegir-li un conte ... Perquè sigui més eficaç cal fer el procés en el moment en què el nen està més cansat. Així generem hàbits positius.