El bruxisme, un avís sobre el teu estat emocional

El bruxisme és el nom que rep l'hàbit involuntari de grinyolar les dents o prémer fortament les mandíbules i que en molts casos es desencadena durant el son. Avui és un terme gairebé de moda, per l'augment de casos en les consultes mèdiques, i té gairebé sempre una explicació: l'estrès de l'estil de vida modern.

Encara que existeix certa controvèrsia sobre les seves causes, ja que també es vincula amb una alineació inadequada de les dents o alguns hàbits alimentaris, habitualment apareix més associat a l'estat emocional de qui el pateix.

Serrar o relliscar les dents d'aquesta manera causa un desgast prematur de les peces, en primer lloc de la seva esmalt, i sobrecàrrega els teixits que la suporten. Les conseqüències no es manifesten de la mateixa manera en totes les persones que el pateixen, però poden aparèixer com a problemes d'hipersensibilitat als aliments freds o calents, d'alineació de les dents o com forts dolors facials, a la mandíbula o les orelles.

Els símptomes poden afectar fins i tot a la qualitat de vida dels pacients. En casos més greus de bruxisme, les dents poden patir danys importants i cal rehabilitar les peces. El bruxisme es considera en molts casos una disfunció del sistema nerviós central, el que el converteix en un problema difícil de controlar.

Els metges aconsellen en primer lloc fer servir una fèrula de descàrrega, especialment per prevenir els danys en les dents durant la nit. Es tracta d'un motlle de la pròpia dentadura elaborada en un material de plàstic específic que impedeix la fricció de les peces superiors amb les inferiors. Els especialistes també poden recomanar una alineació de les dents.

Quan el desencadenant és una situació d'ansietat, el tractament s'ha d'enfocar igualment en aquests problemes. També podria resultar d'ajuda practicar tècniques de relaxació o sotmetre a sessions de fisioteràpia. En tot cas, recórrer a un especialista, un odontòleg en aquest cas, és sempre el primer pas per buscar una solució.

Aquest trastorn pot, en tot cas, revelar algun tipus de dèficit a nivell emocional. L'estrès o l'ansietat estan darrere de molts d'aquests casos. De fet, el creixent nivell d'estrès en la societat actual ha elevat en els últims anys les consultes per aquesta causa.

En aquest sentit, un estudi realitzat al Brasil publicat a la revista especialitzada 'Oral Rehabilitació' assenyalava fins i tot que els alumnes de 13 a 15 anys que patien algun tipus d'assetjament a l'escola tenien fins a quatre vegades més possibilitats de patir bruxisme nocturn que altres adolescents .

En aquest tipus de casos, o els que afecten els adults per estrès o ansietat, no hi ha tractaments específics amb els quals es pugui certificar la correcció del bruxisme. El fonamental és identificar i tractar el problema psicològic que origina l'hàbit.