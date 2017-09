Vuit raons per les quals hauries de consumir alvocat

A l'antiga cultura asteca l'alvocat era anomenat 'ahuacatl' (testicle) ja que era considerat un dels aliments afrodisíacs per excel·lència. De fet, són poques les persones a les que no els agrada l'alvocat, un aliment que solem prendre en moltes de les nostres menjars. Però, sabies que no és una verdura sinó una fruita? Originària de Llatinoamèrica, la millor època per al seu consum és entre maig i novembre. Però, com passa amb altres fruites, l'estacionalitat depèn de la varietat.

"Segur que si pensem en fruita la primera relació que ens ve al cap és que són aliments rics en aigua i dolços per la seva aportació en sucres com la fructosa. Però, a què no pensem en greix quan parlem de fruites? Doncs el alvocat és una de les excepcions i és que, atenent a la seva composició nutricional, és una fruita rica en greix, el que fa que el seu valor calòric sigui més elevat en comparació amb altres fruites ", subratlla en una entrevista amb Europa Press la Dietista- nutricionista Vanesa León García.

Així, la membre del Comitè de Premsa de l'Associació de Dietistes-Nutricionistes de Madrid (ADDINMA) enumera les 8 raons per les quals és convenient consumir amb assiduïtat alvocat enfront d'un altre tipus de greixos:

1.- En concret, indica, és ric en greix monoinsaturat del tipus àcid oleic (el mateix greix que predomina en l'oli d'oliva, la coneguda com a 'greix bo') i representa un 72% del seu contingut en greixos totals.

2.- "Són nombrosos els estudis que evidencien que el consum moderat d'aliments rics en àcid oleic ajuda a reduir els nivells plasmàtics de colesterol total i de la seva fracció LDL (el conegut com a colesterol 'dolent'), així com el control dels triglicèrids, per el que és un aliment recomanable en cas de risc cardiovascular.

3.- A això, Lleó subratlla que suma la seva riquesa en fibra, un "nutrient capaç d'augmentar la sensació de sacietat i ajudar a la regularitat intestinal", de manera que les persones amb restrenyiment també es poden beneficiar del consum moderat d'alvocat.

4.-Aporta certa quantitat de minerals com el magnesi i el potassi. A més, el seu baix contingut en sodi i la seva alta quantitat de potassi el converteixen en una bona elecció per a usuaris amb hipertensió arterial.

5.- "Altres components destacables de l'alvocat són les vitamines i la que més sorprèn és la vitamina E, ja que aquesta sol trobar en els olis, però no així en les fruites. Gràcies al seu contingut en vitamina E i altres components bioactius, com la luteïna o les persones, l'alvocat és un aliment que protegeix a les cèl·lules de l'estrès oxidatiu, és a dir, de l'envelliment prematur de les mateixes. També destaca la seva aportació en vitamina B6, indispensable per al normal funcionament del sistema nerviós i de la síntesi de neurotransmissors ", sosté la dietista-nutricionista.

6.- Engreixa l'alvocat? La membre de ADDINMA destaca que no es pot afirmar que 'l'alvocat engreixa' perquè "no hi ha cap aliment que, de forma aïllada, augmenti el pes corporal". Segons subratlla, és el total de les calories ingerides procedents de tots els aliments, així com la forma de cuinar-los i la inactivitat física, el que està darrere de l'elevada prevalença d'excés de pes a Espanya. Això sí, avisa que tampoc es tracta de menjar alvocat cada dia si aquest consum no porta associat la disminució del consum de greixos saturats. "Si simplement sumem més greix (per molt bona que sigui) però no restem un altre tipus de greix, la conseqüència serà l'augment del valor calòric total de la nostra dieta", adverteix.

7.- "Així, en una dieta de control de pes no es treuen tots els greixos, de manera que aliments que aporten greixos saludables com l'oli d'oliva, l'alvocat o la fruita seca es poden consumir amb moderació. Per això, és necessari que un dietista-nutricionista dissenyi un pla personalitzat i ens tregui del cap l'errònia idea que hi ha aliments dolents, a més de valorar la seva exclusió de la dieta en persones amb alteracions renals importants donat el seu elevat contingut en potassi ", afegeix l'especialista.

8.- Sobre la forma de consumir-lo, Lleó apunta que la més freqüent i més fàcil és en cru i de temporada. També recorda que pot consumir-se en forma de pasta al guacamole mexicà, pot formar part de tot tipus d'amanides, presentar-se farciment o formar part d'un entrepà saludable. A més, ressalta que aquesta fruita permet ser cuinada, això sí amb una aplicació de calor controlada i el temps just, ja que el cuinat d'aquest aliment no només el fa fosc sinó que li confereix un sabor amarg i provoca pèrdues nutricionals.

Com triar un alvocat

A l'hora de triar un bon alvocat, la pell no ha de presentar fissures ni cops. Se sap que està madur i llest per al seu consum si en agitar-es nota que l'os es mou, o si la polpa cedeix amb una lleu pressió amb el dit, indica Lleó.

D'altra banda, assenyala que l'alvocat, com les fruites, és especialment sensible a l'oxidació quan és pelat. Així, quan la polpa del mateix entra en contacte amb l'aire s'oxida li un color més fosc, i provocant certa pèrdua de nutrients sensibles a l'oxigen, com ara la vitamina C. "Un cop obert s'ha de conservar a la nevera, a una temperatura d'uns 4ºC, per evitar tant l'oxidació com una possible contaminació bacteriana ", afegeix.



Trucs per consevar els alvocats



A més, detalla diversos trucs per conservar l'alvocat un cop pelat o trossejat. El primer és fregar amb una llimona oberta la polpa de l'alvocat per retardar la seva oxidació, i després conservar-lo en l'interior d'un recipient hermètic, o amb paper film, de tal manera que la seva superfície no entri en contacte directe amb l'aire.

Un altre truc curiós és la conservació d'aliments peribles gràcies als flavonoides continguts en la ceba morada, anomenats 'antocianines'. "Han demostrat un increïble poder antioxidant que es pot utilitzar com a conservant natural. Així, en trossejar una ceba morada i introduir-la en un recipient hermètic juntament amb l'alvocat partit ajudem a preservar les característiques nutricionals i organolèptiques del mateix", sentencia l'especialista de ADDINMA .