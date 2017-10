Amb l'objectiu d'incrementar la cobertura de vacunacions per sobre del 3% actual entre les dones embarassades, aquest dilluns, el departament de Salut dona el tret de sortida a la campanya de vacunació de la grip, una protecció que va destinada també a les persones amb malalties cròniques, els majors de 65 anys o els professionals sanitaris. Salut ha distribuït al voltant d'1.200.000 dosis de vacunes per administrar els propers 2 mesos a tots els centres d'atenció primària (CAP) i altres centres vacunals. La campanya d'enguany va acompanyada de la implicació de les farmàcies que promouran la mateixa vacunació i accions higièniques com ara el rentat de mans, per disminuir el contagi del virus.

L'any passat només el 3% de les dones embarassades es van posar la vacuna, un percentatge molt més baix que el que es dona, per exemple, amb la vacuna de la tos ferina, que se situa en el 80%. Per millorar aquests resultats, el Departament de Salut ha volgut centrar la campanya d'aquesta temporada en aquest col·lectiu i conscienciar de la importància de fer-ho i la protecció que prenen tant la dona com el nadó perquè evita riscos de complicacions. Per aquest motiu, s'aprofitarà les visites de les gestants per oferir-los la possibilitat de la vacuna, una estratègia que, amb la tos ferina ha donat bons resultats. L'objectiu de l'Agència de Salut Pública de Catalunya és arribar al 20% de les embarassades aquest any.

Les persones més grans de 60 anys, les que pateixen problemes crònics o tenen factors de risc com ara pulmonars, cardiovasculars, diabetis o obesitat mòrbida, són altres grups de risc a qui es dirigeix la campanya de vacunació de la grip, així com els professionals de la salut, i els qui tenen contacte amb persones d'alt risc, com ara els cuidadors, o els bombers, personal de protecció civil o institucions penitenciàries.

La cobertura de la vacunació antigripal en persones grans a Catalunya està al voltant del 54%, relativament alta a nivell internacional però no arriba a l'objectiu del 75% en majors de 65 anys marcat per l'Organització Mundial de la Salut (OMS). La cobertura en persones joves amb malalties cròniques i en professionals sanitaris és baixa.

En la temporada passada, l'activitat gripal va ser moderada a Catalunya. Ara bé, es van confirmar 601 casos greus per infecció del virus i un total de 90 persones van morir, el 68% de les quals no s'havien vacunat. Dels 601 casos greus, el 90,2% presentaven algun factor de risc i el 79% eren persones majors de 64 anys. El 57% no s'havien vacunat.