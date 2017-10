El perill de la tos del fumador

El fum del tabac conté moltes substàncies químiques i partícules que irriten les vies respiratòries i els pulmons. Quan un fumador inhala aquestes substàncies, el cos tracta d'eliminar-les en produir mucosidad i en tossir, assenyala la American Cancer Society, encara que precisa que aquesta 'tos mañanera' pot produir-se per diverses raons, algunes d'elles alarmants.

"Normalment, les estructures semblants a diminuts borrissols (anomenats cilis) en les vies respiratòries ajuden a expulsar els materials nocius dels pulmons. Però el fum del tabac afebleix l'acció purificadora, per la qual cosa algunes partícules del fum romanen en els pulmons i la mucosidad es queda en les vies respiratòries", subratlla.

Així, mentre un fumador dorm (i no fuma), alguns cilis es recuperen i comencen a funcionar novament. En despertar, el fumador tus perquè els pulmons estan tractant d'eliminar els irritants i la mucosidad acumulats del dia anterior. A més, adverteix que aquesta 'tos del fumador' pot ser un senyal primerenc d'una malaltia pulmonar obstructiva crònica o COPD.

En una entrevista el doctor Carlos Jiménez-Ruiz, director del programa d'investigació en tabaquisme de la Societat Espanyola de Pneumologia i Cirurgia Toràcica (SEPAR) especifica en aquest sentit que la tos del fumador es produeix perquè el fum del tabac arriba a la mucosa bronquial i la inflama. En inflamar-la, la irrita, i quan la mucosa bronquial s'irrita es produeix un mecanisme de defensa, que és tossir.

"També en haver-hi una inflamació de la mucosa bronquial hi ha unes glàndules que produeixen el moc. Aquest moc està alterat, és molt espès, per la qual cosa arriba a ser difícil d'expectorar i es queda a l'interior del bronqui. Per això el fumador, com té taps de moc, és pel que té tanta tos, un mecanisme de defensa per expulsar el moc en l'arbre bronquial", sosté.

Mentre, l'especialista del departament de Pneumologia de la Clínica Universitat de Navarra, el doctor Juan Bertó, insisteix que aquesta tos és un "mecanisme protector" per netejar l'arbre traqueobronquial de les secrecions i del material estrany. Això sí, adverteix que si la tos es converteix en excessiva o molesta és en un dels símptomes més freqüents pels quals se sol·licita consulta mèdica.



Quan apareix el càncer?

"És en aquesta situació en la qual hauríem d'enquadrar la tos del fumador. La tos del fumador es desencadena, en un primer estadi, derivat de la irritació que produeix la inhalació del fum del tabac. El perill deriva que la tos pot ser la manifestació d'una neoplàsia que infiltra la paret respiratòria, com és el cas del carcinoma broncogènic o el tumor carcinoide, i deguda a masses extrínseques de tumors mediastínics, tumors que la seva única manifestació clínica pogués ser en forma de tos", afirma a Infosalus.

És més, recorda que quan es fa un diagnòstic de càncer de pulmó, les estadístiques nacionals i mundials constaten que, aproximadament un de cada quatre es podrà operar i d'ells, el 25% viu més de cinc anys; "encara que amb el programa de diagnòstic precoç de càncer de pulmó, el paradigma d'aquesta malaltia ha canviat de manera radical", diu.

Així mateix, destaca que la tos persistent en el fumador pogués ser un mecanisme d'alarma davant una patologia tumoral, al mateix temps que pot convertir-se en una manifestació també de la Malaltia Pulmonar Obstructiva Crònica (EPOC), que a la llarga pot desencadenar una situació invalidant amb necessitat d'aportació d'oxigen extern.

"S'estima que l'EPOC és la tercera causa més freqüent de mort al món l'any 2020. És per això que un dels pilars fonamentals en el tractament d'aquesta malaltia sigui la deshabituació tabáquica. Tot pacient fumador amb tos diària hauria d'acudir al seu neumòleg de referència per ser valorat", alerta l'especialista de la CUN.