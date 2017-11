Perquè no s'ha de posar el llit al costat de la finestra?

Cada vegada és més freqüent preguntar-se quina és la posició i lloc adequat per situar el llit en el nostre dormitori. En països com els Estats Units, és habitual situar el capçal del llit sota la finestra, pràctica que aquí no és molt habitual i que, de fet, es desaconsella.

Encara que pugui resultar agradable estèticament, hi ha una sèrie de desavantatges que no podem passar per alt. En cas que la finestra doni al carrer, no hem de situar la capçalera directament sota d'aquesta, per motius de seguretat i perquè els sons externs no ens interrompin el son. Es tracta també d'una qüestió d'intimitat.

La segona raó que hem de tenir en compte és que, a l'hora de ventilar l'habitació, l'obertura de la finestra pot resultar molt incòmoda, bé perquè s'enganxi amb algun element del capçal, o bé perquè ens veiem obligats a situar-nos damunt del llit per dur a terme l'acció.

La doctrina del Feng Shui, hi cregui o no, també desaconsella aquesta ubicació per al moble. Segons els seus preceptes, origina un fort corrent de Chi que pot provocar malestar. De la mateixa manera, aquesta doctrina recomana que la capçalera del llit tingui alguna cosa sòlida després d'ella i que, a més de situar-la allunyada de la finestra, no ha d'estar directament davant de cap porta, ni la del dormitori.