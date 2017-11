En què inverteix la indústria farmacèutica?

La inversió en R+D vol donar solució a patologies complexes, desenvolupant noves medicines per curar malalties i millorar la qualitat de vida de les persones. La crisi econòmica va afectar el sector, però 7 anys després, l´any 2016 va aconseguir un màxim històric: 1.085 milions d'euros invertits i un 8% d´augment.

El desenvolupament de medicaments requereix un procés molt complex. Javier Urzay, sotsdirector general de Farmaindustria, explica que «primer es troba un principi actiu que produeix uns resultats, es fan proves preclíniques al laboratori i amb animals per verificar que el medicament no sigui tòxic». Un cop comprovat això, es passa a la investigació clínica, que és la que requereix més inversió, amb proves, en una primera fase, amb pacients sans. El següent pas és escalar la dosi, i després d'això, s´entra a la tercera fase, que és la més costosa. Aquí es necessita una mostra més àmplia amb un nombre més alt de pacients. Un procés que es du a terme als hospitals.

Cap al futur

Gairebé tots els productes contra el càncer, especialment els relacionats amb l'hematologia, s'estan desenvolupant biotecnològicament. Fins ara coneixíem la quimioteràpia per combatre aquesta malaltia, que consisteix a matar les cèl·lules dolentes tot corrent el risc d'eliminar també les bones.

El desenvolupament en R+D ha portat els investigadors a trobar un nou sistema: la immunoteràpia. «Consisteix a activar el sistema immunitari del pacient per lluitar contra el càncer», comenta Javier Urzay. Ja hi ha medicaments que s'estan comercialitzant i utilitzant, i, tot i que es trobi en els inicis, la immunoteràpia està obrint una nova via en la lluita contra el càncer.

Línies d´investigació

Aproximadament la meitat dels assajos clínics estan relacionats amb diferents tipus de càncer. «Un altre dels grans reptes és l'Alzheimer, però els resultats encara són molt modestos», relata Urzay. Altres malalties a les quals es destinen recursos són les cardíaques i les de dermatologia, neurologia, pediatria i malalties òrfenes, que són aquelles amb poca incidència, 5.000 casos entre un milió d'habitants.