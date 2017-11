Per què és dolent per la salut menjar a mitjanit?

Menjar durant la nit s'associa a un major risc de malaltia cardíaca i diabetis, segons revela una investigació publicada a 'Experimental Fisiology'.

Investigadors de la Universitat Nacional Autònoma de Mèxic van observar els nivells de greix, anomenats triglicèrids, a la sang de les rates i van veure que després d'alimentar les rates amb greix al començament del seu període de descans, els seus nivells de greix a la sang es van disparar més dràsticament que quan es van alimentar durant l'inici de la seva fase activa. Quan van eliminar la part del cervell de la rata que controla el cicle de 24 hores, ja no hi va haver un canvi en els nivells de greix.

Els nivells alts de greix a la sang es vinculen amb malalties cardíaques i diabetis. Aquestes patologies estan vinculades a un estil de vida en el qual els humans ignoren els senyals del rellotge biològic i mengen a la tarda i de nit. Aquest treball demostra per què un estil de vida com aquest que no està sincronitzat amb el nostre cicle de 24 hores pot donar com a resultat nivells alts de greix a la sang i, per tant, un major risc de problemes cardíacs.

L'autor Ruud Buijs, científic de l'Institut Biomèdic de la Universitat de Mèxic, assenyala: "El fet que puguem ignorar el nostre rellotge biològic és important per a la supervivència; podem decidir dormir durant el dia quan estem extremadament cansats o fugim del perill durant la nit . No obstant això, fer-ho amb freqüència (amb torns de treball, 'jet lag' o quedar despert fins a altes hores de la nit) farà malbé la nostra salut a llarg termini, especialment quan mengem en moments en què hauríem dormir ".