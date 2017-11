Saps si tens 'burundanga' al teu jardí?

El seu nom científic és "Brugmansia arborea", però se la coneix comunament com 'trompetes', trompeter o arbre de les trompetes. Pot arribar a arribar als set metres d'alçada i l'atractiu de les seves flors -amb forma de campana o trompeta- la converteixen en un reclam llaminer des del punt de vista ornamental, per això està molt present en els jardins de tot l'Estat, sobretot a les cases particulars.

Però darrere d'aquesta atractiva presència s'amaga un perill ignorat per la majoria dels que les planten: els seus òrgans contenen escopolamina, la substància coneguda popularment com burundanga, que posseeix el poder d'eliminar la voluntat de les persones i fa perdre la memòria als que la consumeixen durant el temps que duren els efectes. La burundanga ja ha estat batejada com "la droga dels violadors" i, segons alguns estudis, podria estar darrere del 30 per cent de les agressions sexuals registrades a Espanya l'any passat.