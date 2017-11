Fregits, cuits, remenats, escaldats... els ous creen addicció en qualsevol de les seves formes. Els seus alts nivells de proteïnes els han convertit en un aliment indispensable en la dieta dels esportistes o a la de qualsevol que necessiti afegir al seu dia a dia una mica d'energia.

Però com que és un aliment que es pot cuinar de tantes formes, es corre el risc de consumir-ne més vegades de les recomanades. Perquè, quants ous es poden menjar a la setmana?

L'ombra del colesterol ha estat des de sempre sobre els ous. No obstant això, no hi ha una prova científica que justifiqui limitar el consum d'ous si es porta una dieta equilibrada i un estil de vida saludable.

Un estudi de l'Escola de Salut Pública de Harvard ja va concloure el 1999 que menjar un ou al dia no influïa en la salut cardíaca de la població sana ni incrementava el risc de patir un ictus.

L'any passat una investigació espanyola va confirmar aquests mateixos resultats i ha assegurat que un consum moderat d'ous no augmenta el risc de patir en malalties cardiovasculars en persones d'alt risc però que no patien afeccions prèvies.

Els seus autors, el Servei Navarrès de Salut i el Departament de Medicina Preventina i Salut Pública de la Universitat de Navarra, van controlar durant sis anys el consum d'ous en un grup d'uns mil voluntaris.

Quants ous entren dins d'un 'consum moderat'?

Els investigadors d'aquest estudi recomanen menjar un màxim de 4 o 5 ous a la setmana. Tot i així, cal puntualitzar que aquest límit depèn, més que de l'aliment en si, de com es cuini.

No és el mateix menjar un ou cuit que fer-ho fregit en molt oli. A més, també cal recalcar que la part d'aquest aliment que conté més àcids grassos és el rovell, de manera que no hi hauria perill a consumir només truites de clares d'ou, tal com solen fer els esportistes.

Però això no vol dir que s'hagi de prescindir del rovell per portar una dieta sana. El truc està en com combinem aquests ous: si els barregem amb verdures o pa integral serà sempre millor que menjar-los amb formatge o carn.