Per què cal vacunar-se de la grip?

Des de mitjan octubre i fins al mes de desembre té lloc la coneguda com a 'campanya de vacunació de la grip', una iniciativa que es duu a terme per fer front al perill que pot comportar la malaltia en uns determinats segments de població. De fet, és molt important vacunar-se si es forma part d'aquesta població de risc. Vegem per què.

En una entrevista , Josep Mª Cots, coordinador del grup de treball en Malalties Infeccioses de la Societat Espanyola de Medicina Familiar i Comunitària (SEMFYC), explica que la idea d'aquesta campanya durant el mes de tardor té lloc per preparar al cos davant aquesta arribada del citat virus entorn del mes de gener.

"És convenient vacunar-se en els grups de risc per que, per si sola, la grip no és mortal, però en aquests grups de risc pot desencadenar que les malalties de base que ja es tenen es facin més greus i puguin ser mortals". En concret, convé que siguin vacunats:

Les persones iguals o majors de 60 anys, amb o sense patologia prèvia.

Persones de 6 mesos a 59 anys que per presentar una condició clínica especial tenen un alt risc de descompensació, o de complicacions derivades de la grip.

Persones que poden transmetre la grip a aquelles que tenen un alt risc de presentar complicacions.

Embarassades.

Persones que presten serveis comunitaris essencials.

·

Però, què és la grip?

Segons precisa el doctor Cots, es tracta d'una infecció produïda pel citat virus que, en aquells pacients que la contreuen, produeix un quadre de malestar general amb febre alta i molt poc refredat. "Aquest quadre gripal cal diferenciar-ho de la resta de virus que van amb la grip, com el del refredat, un altre virus que dóna febre, malestar general i tens molta afectació en el nas, no para de degotar (rinorrea), i fins i tot tos", precisa.

Segons sosté, clínicament de vegades costa una mica diferenciar si és una grip que no és molt severa d'un refredat comú. "Encara que la grip et deixa més trencat. L'exemple per diferenciar-ho més fàcilment és que amb la grip és impossible anar a treballar, i amb el refredat sempre. Per cada deu refredats hi ha una grip", precisa el metge de família.

·

Com ha d'administrar-se

La vacuna de la grip ha d'administrar-se anualment. Cal tenir precaució amb ella si existeix una malaltia moderada o severa, amb o sense febre; i si hi ha antecedents de síndrome de Guillain-Barré en les sis setmanes anteriors a la vacunació. En canvi, vacunar de la grip està contraindicado en aquelles persones amb antecedents de reacció al·lèrgica severa als principis actius, a qualsevol dels excipients o als residus de la vacuna; o en aquelles persones que hagin presentat reacció anafiláctica a una dosi anterior de vacuna.



Entre les reaccions adverses que pot produir, a més de les reaccions locals lleus, pot aparèixer febre, malestar, miàlgies o altres símptomes sistémicos que s'inicien a les 6-12 hores després de la vacunació, i que persisteixen d'1 a 2 dies.

I, com actua aquesta vacuna? Què conté?

Segons assegura, la vacuna no és 100% efectiva, no és segur que els 100 que la hi posin no agafin la grip, però sí té una efectivitat del 60-70%, i els efectes poden ser menors, estar atenuats.