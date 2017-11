Quina és la dosi diària màxima de ibuprofèn?

L'ibuprofèn és un dels fàrmacs més consumits, potser per la idea que ens ajuda davant d'un gran nombre de malalties molt comuns. El fet que aquest antiinflamatori es pot adquirir sense recepta i que, alhora, és un dels més prescrits pels metges, el converteix en un clàssic de la nostra farmaciola al costat del paracetamol.

L'ibuprofèn és un antiinflamatori no esteroïdal, considerat com un medicament triple A per ser, a més de antiinflamatori, analgèsic, i antipirètic. El seu ús està indicat per a casos com febre i l'alleujament de dolors lleus o moderats com el mal de cap, de queixal, molèsties de la menstruació, quadres inflamatoris, mal de coll, faringits, dolors musculars, mal de coll, artritis, artrosi, torçades, esquinços...

A més dels genèrics, l'ibuprofèn es comercialitza sota noms comercials com Neobrufen, Saetil, Ibuen o Espidifen. Per a nens, hi ha marques com Dalsy, Pirexin o Junifen.

Automedicació

Moltes vegades, per la facilitat per accedir a aquest fàrmac, que consumim sense prescripció mèdica concreta, un costum que dispara el risc d'una automedicació errònia que pot tenir conseqüències no desitjades, sobretot per a l'estómac, el que més pateix amb aquest fàrmac.

El recomanable és sempre consultar amb un professional la forma en què podem consumir-lo. I sempre hem de tenir en compte no passar-nos amb la dosi. Controlar les quantitats i com els prenem és clau per evitar efectes secundaris com úlceres pèptiques, hemorràgies o fins i tot perforacions. Per això és recomanable prendre'l durant els àpats i fins i tot acompanyat per un protector gàstric si així ens ho ha recomanat un professional.

A més, un consum excessiu de ibruprofeno pot tenir també conseqüències negatives a nivell cardiovascular i pot provocar trastorns renals i hepàtics.

La dosi màxima recomanada

Però, quin és la dosi màxima recomanada? L'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS) ha establert la dosi màxima en 2.400 mil·ligrams al dia. Aquesta quantitat en tot cas, dependrà de cada persona, per la seva edat, pes, etc.

A Espanya, se solen prescriure comprimits de 400 o de 600 mil·ligrams, però amb una peculiaritat respecte a altres països d'Europa, perquè el que s'ha primat aquí és el consum dels segons. Fins al punt que una caixa de 40 comprimits de 600 mil·ligrams costa menys (1,97 euros) que 30 comprimits de 400 mil·ligrams (2,06 euros).

Per això, si el que tenim són caixes de 600, en cap cas haurem de prendre més de tres dosi cada 24 hores. Si el dolor persisteix malgrat l'efecte del medicament, haurem de consultar amb el nostre metge algun tipus d'alternativa.

A més, hem de tenir en compte que els experts garanteixen que per afeccions lleus i normals n'hi ha prou amb comprimits de 400 mil·ligrams. Prendre ibuprofèn no s'ha de convertir en un hàbit i sempre cal buscar la raó de fons de la malaltia per intentar trobar una solució amb el nostre metge.